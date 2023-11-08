Долар США вдарив по золоту: що відбувається

В останні дні долар США відновлює позиції на ринку. Це прямо вплинуло на відомий дорогоцінний метал. Йдеться про золото. Більше про це – читайте далі.

Золото майже відразу зафіксувало зміни після того, як долар та державні облігації США знову почали зростати. Також свою роль відіграла Федеральна резервна система США.

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Як змінилися ситуація на ринках

Нагадаємо, що долар США відійшов від мінімального значення за 6 тижнів. Цьому сприяла заява очільника Федерального резерву Міннеаполісу, що наразі зарано стверджувати про остаточне завершення циклу підвищення ключової ставки. Таким чином, центральний банк США залишає простір для маневру.

Під час торгів у вівторок, 7 листопада, ціна спотового золота впала на 0,3%, зупинившись на рівні 1971,43 долара за унцію. Тоді як грудневі ф'ючерси на дорогоцінний метал подешевшали на 0,5% до 1977,95 долара за унцію.

На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівніза унцію, за даними порталу GoldPrice

Річ у тому, що трейдери після заяв представників Федерального резерву відмовилися від надій на тривалу паузу у циклі підвищення базової ставки до кінця поточного року. Реакція золота не стала несподіванкою, адже за останній рік цей метал став вкрай чутливим до змін ключової ставки. Крім того, варто враховувати, що посилення позицій долара США на ринку призводить до того, що золото стає дорожчим для покупців з іншими валютами.