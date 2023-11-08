Золото почти сразу зафиксировало изменения после того, как доллар и государственные облигации США снова начали расти. Также свою роль сыграла Федеральная резервная система США.

Достойно внимания Основа финансовой грамотности: как проанализировать личный бюджет и почему это важно для каждого

Как изменились ситуация на рынках

Напомним, что доллар США отошел от минимального значения за 6 недель. Этому способствовало заявление главы Федерального резерва Миннеаполиса, что пока рано утверждать об окончательном завершении цикла повышения ключевой ставки. Таким образом, центральный банк США покидает пространство для маневра.

В ходе торгов во вторник, 7 ноября, цена спотового золота упала на 0,3%, остановившись на уровне 1971,43 доллара за унцию. В то время как декабрьские фьючерсы на драгоценный металл подешевели на 0,5% до 1977,95 доллара за унцию.

К теме! На момент создания этого материала стоимость золота колеблется на уровне. 1948,84 доллара за унцию, по данным портала GoldPrice.

Дело в том, что трейдеры после заявлений представителей Федерального резерва отказались от надежд на длительную паузу в цикле повышения базовой ставки до конца текущего года. Реакция золота не стала неожиданностью, ведь за последний год этот металл стал очень чувствительным к изменениям ключевой ставки. Кроме того, следует учитывать, что усиление позиций доллара США на рынке приводит к тому, что золото становится дороже покупателям с другими валютами.