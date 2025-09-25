З початку року золото здорожчало на більш як 40%. Зросла ціна і срібла на понад 50%. Якщо спиратися на теперішні тенденції, це подорожчання триватиме і далі.

Скільки коштує банківське золото? Регулятор встановлює закупівельну вартість грама банківського золота, спираючись на світові ціни, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Більше ніяких грошей на СВО: Україна "поклала" російську банківську систему швидких платежів 25 вересня, НБУ встановив такі ціни, залежно від стану золота: банківське золото – 4 967,67 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 952,77 гривні за грам;

а от метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 917,99 гривні за грам. Як змінилась вартість банківського срібла? Своєю чергою, вартість срібла 25 вересня змінилась так: банківське срібло сьогодні коштує – 58,05 гривні за грам;

а от срібло, що не відповідає вимогам щодо стандартів якості – 55,15 гривні. Яка проба у банківського золота? Найчистіше банківське золото має пробу – 999,9. Тобто, у ньому, фактично, немає домішок. Як змінились ціни на золото? 1 вересня банківське золото коштувало відчутно менше ніж зараз – 4 485,28 гривні за грам. 8 числа вартість цього металу складала уже – 4 658,50 гривень.

Золото продовжало дорожчати. 15 вересня, за даними НБУ, воно мало ціну – 4 793,06 гривні за грам.

23 вересня золото поставило новий рекорд. Воно почало коштувати – 3 755,47 долара за унцію.