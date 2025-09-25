С начала года золото подорожало на более чем 40%. Выросла цена и серебра на почти 50%. Если опираться на нынешние тенденции, это подорожание будет продолжаться и дальше.

Сколько стоит банковское золото? Регулятор устанавливает закупочную стоимость грамма банковского золота, опираясь на мировые цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Больше никаких денег на СВО: Украина "положила" российскую банковскую систему быстрых платежей 25 сентября, НБУ установил следующие цены, в зависимости от состояния золота: банковское золото – 4 967,67 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 952,77 гривны за грамм;

а вот металл, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 917,99 гривны за грамм. Как изменилась стоимость банковского серебра? В свою очередь, стоимость серебра 25 сентября изменилась так: банковское серебро сегодня стоит – 58,05 гривны за грамм;

а вот серебро, что не соответствует требованиям по стандартам качества – 55,15 гривны. Какая проба у банковского золота? Чистейшее банковское золото имеет пробу – 999,9. То есть, в нем, фактически, нет примесей. Как изменились цены на золото? 1 сентября банковское золото стоило ощутимо меньше чем сейчас – 4 485,28 гривны за грамм. 8 числа стоимость этого металла составляла уже – 4 658,50 гривен.

Золото продолжало дорожать. 15 сентября, по данным НБУ, оно имело цену – 4 793,06 гривны за грамм.

23 сентября золото поставило новый рекорд. Оно начало стоить – 3 755,47 доллара за унцию.