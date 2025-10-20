Може подорожчати ще більше: вартість золота знову росте
- Станом на 20 жовтня, спотова ціна на золото зросла на 0,1% до 4 254,59 долара за унцію.
- Зростання цін на золото спричинене геополітичною нестабільністю, очікуванням зниження ставок ФРС, та слабким економічним зростанням у Китаї.
Золото продовжує дорожчати. Цей метал поступово зростає в ціні. Збільшенню, зокрема, сприяє геополітична нестабільність.
Яка ціна золота?
Станом на 20 жовтня, спотова ціна на золото зросла на 0,1%. Вартість цього металу склала – 4 254,59 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Рідкісні та дорогоцінні монети євро: за які дають сотні доларів, а інколи – й тисячі
Важливо! У п'ятницю золото встановило новий рекорд, воно сягнуло – 4 378,69 долара за унцію.
Золото подорожчало після різкого подешевшання, зокрема, завдяки:
- очікуванню подальшого зниження ставок ФРС (у цьому місяці вони мають знизитись на 25 базисних пунктів);
- зростаючому попиту на безпечні активи (він збільшується, у тому числі через напругу, яка наростає між США та Китаєм);
- шатдауну в США;
- тому, що економічне зростання Китаю у III кварталі сповільнилося до найслабшого рівня за рік.
Слабкість китайського ринку нерухомості залишається ключовим джерелом підтримки ринку золота,
– сказав керівник відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен
Нагадаємо! Напруження між Китаєм та США може знизитись через 2 тижні. Саме тоді планується зустріч лідерів обох країн.
Як подорожчали інші метали?
Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 0,2%. Вона сягнула – 51,97 долара за унцію. Зауважимо, що в п'ятницю цей метал рекордно дорожчав, він сягав – 54,47 долара за унцію, зазначає Reuters.
Ціна на платину сьогодні впала на 0,5%. Вартість цього металу сягнула – 1 601,57 долара за унцію.
Здешевшав і паладій. Сьогодні він впав на 1,2% і тепер коштує – 1 455,73 долара за унцію.