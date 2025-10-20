Золото продовжує дорожчати. Цей метал поступово зростає в ціні. Збільшенню, зокрема, сприяє геополітична нестабільність.

Яка ціна золота?

Станом на 20 жовтня, спотова ціна на золото зросла на 0,1%. Вартість цього металу склала – 4 254,59 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Рідкісні та дорогоцінні монети євро: за які дають сотні доларів, а інколи – й тисячі

Важливо! У п'ятницю золото встановило новий рекорд, воно сягнуло – 4 378,69 долара за унцію.

Золото подорожчало після різкого подешевшання, зокрема, завдяки:

очікуванню подальшого зниження ставок ФРС (у цьому місяці вони мають знизитись на 25 базисних пунктів);

зростаючому попиту на безпечні активи (він збільшується, у тому числі через напругу, яка наростає між США та Китаєм);

шатдауну в США;

тому, що економічне зростання Китаю у III кварталі сповільнилося до найслабшого рівня за рік.

Слабкість китайського ринку нерухомості залишається ключовим джерелом підтримки ринку золота,

– сказав керівник відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен

Нагадаємо! Напруження між Китаєм та США може знизитись через 2 тижні. Саме тоді планується зустріч лідерів обох країн.

Як подорожчали інші метали?