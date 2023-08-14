Експерти вважають, що золото може встановити новий історичний максимум. Крім того, вони виділили ключові фактори впливу на цей актив.

Цікаво Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки

Золото на шляху до нового рекорду

Дорогоцінний метал до кінця 2024 року може подорожчати до 2500 доларів за унцію. Це прогноз від Девіда Нойхаузера з Livermore Partners, який головними причинами для такого зростання назвав початок потенційної рецесії уже в найближчі місяці та набрати оберти з початком нового року.

Нойхаузер також додав, що золоту допоможуть захисні механізми, які спрацьовують під час зростання інфляції. За словами засновника компанії Livermore Partners, у найближчі кілька років глобальна економіка буде мати справу зі стагфляцією, а рівень інфляції буде коливатися в діапазоні від 3% до 5%.

Важливо! Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк визначили цільовий рівень інфляції на рівні 2%.

Схожий прогноз оприлюднив й очільник компанії Wheaton Precious Metals Ренді Смоллвуд. Він наголосив, що будь-який сценарій з рецесією сприятиме зростанню цін на золото. Далі – більше! Смоллвуд вважає, що дві найбільші економіки світу – США та Китай – зафіксують спад.

Експерти з сінгапурського банку UOB роблять ставку на нові рекорди для золота у другій половині 2024 року. Вони виділили такі фактори впливу на ринку:

Передбачуваний пік циклу підвищення базової ставки Федеральним резервом;

Послаблення позицій долара США на ринку, оскільки за таких умов дорогоцінний метал стане більш доступним для покупців з іншими валютами.

У банку UOB очікують, що золото подорожчає, щонайменше, до 2100 доларів за унцію у другому кварталі 2024 року. Тоді як аналітики з TD Securities прогнозують, що вартість золота перетне позначку у 2100 доларів за унцію в останньому кварталі 2023 року або на початку 2024 року. У компанії також вказали, що за останні 12 місяців саме цей дорогоцінний метал продемонстрував кращі позиції, ніж більшість активів на ринку.