Після початку повномасштабної війни в Україні, золото відчутно зросло в ціні. Це принесло Росії значні прибутки. Доходи від цього металу можна порівняти із розміром суверенних резервів, які заморожені в ЄС.

Як змінилась вартість золотих запасів в Росії?

Як показують розрахунки, з лютого 2022 року вартість золотих запасів Центробанку Росії збільшилась на понад 216 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Фінансова підтримка для учасників бойових дій: які суми передбачені з січня

Нагадаємо! З 2022 року у ЄС заморожено приблизно 210 мільярдів євро, тобто, відповідно до теперішнього курсу, майже 244 мільярди доларів, російських активів.

Якщо орієнтуватися на дані російського Центробанку, вийде, що на кінець 2025:

міжнародні резерви досягли 755 мільярдів доларів;

у тому числі – 326,5 мільярдів доларів у золоті.

Цікаво! З 2022 року Центробанк Росії утримувався від покупок золота. До того ж він прагнув не використовувати свої резерви.

Фактично, Центробанк Росії почав використовувати свої золоті запаси лише в кінці 2025 року. Тоді вони скоротилися на 0,2 мільйона тройських унцій, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Збільшення вартості злитків золота відновлює більшу частину втраченої фінансової спроможності Росії, навіть якщо це не повертає заблоковані резерви. Хоча цінні папери та готівку, знерухомлені в Європі, не можна продати чи передати в заставу, золото все ще можна монетизувати за потреби,

– вказує видання.

Зауважимо, що Росія є другим за величиною виробником золота у світі. Її видобуток на рік складає приблизно 300 тонн.

Що важливо знати про запаси золота в Росії зараз?

Ще у 2022 році російське золото в злитках було виключене з західних ринків. Воно більше не приймається Лондонською асоціацією ринку золота в злитках. Такі зміни, фактично, унеможливили продаж такого металу за кордон.

Наразі золото складає 43% від загальних російських резервів. Для порівняння, у 2022 році вони були – 21%.

Цікаво! За 2025 рік золото зросло в ціні на майже 70%. Цьому сприяла складна геополітична ситуація у світі.