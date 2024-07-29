Золото подорожчало до важливої психологічної межі

У понеділок, 29 липня, золото почало зростати в ціні. Дорогоцінний метал впритул наблизився до попереднього рекорду на ринку.

Золото знову дорожчає на ринку

На азійських торгах золото повернулося до зростання, відновлюючи позиції на ринку після знецінення протягом більшої частини липня. Цікаво, що у другій половині липня золото зафіксуловало новий історинчий рекорд. На динаміку дорогоцінного металу впливають очікування щодо центрального банку США.

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Річ у тому, що увага ринку наразі сфокусована на наступному засіданні Федеральної резервної системи США, завдяки якому можна буде отримати підказки щодо зниження процентних ставок.

Золото також виграє від послаблення позицій долара США на ринку. Нагадаємо, що американська валюта втратила позиції після того, як наприкінці минулого тижня з'явилися сигнали про певне послаблення інфляції у першій економіці світу. Саме за такого сценарію, Федеральний резерв отримує більшу впевненість у зниженні ключових ставок за позиками.

На момент створення цього матеріалу, вартість золото коливається на рівні 2391 долар за унцію. З початку 2024 року дорогоцінний метал подорожчав на понад 15%, інформує MarketWatch.