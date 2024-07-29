Золото подорожало до важного психологического предела

В понедельник, 29 июля, золото стало расти в цене. Драгоценный металл вплотную приблизился к предыдущему рекорду на рынке.

Золото снова дорожает на рынке

На азиатских торгах золото вернулось к росту, восстанавливая позиции на рынке после обесценивания в течение большей части июля. Интересно, что во второй половине июля золото зафиксировало новый исторический рекорд. На динамику драгоценного металла влияют ожидания относительно центрального банка США.

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Дело в том, что внимание рынка сейчас сфокусировано на следующем заседании Федеральной резервной системы США, благодаря которому можно будет получить подсказки по снижению процентных ставок.

Золото также выигрывает от ослабления позиций доллара США на рынке. Напомним, что американская валюта потеряла позиции после того, как в конце прошлой недели появились сигналы об определенном ослаблении инфляции в первой экономике мира. Именно при таком сценарии, Федеральный резерв получает большую уверенность в снижении ключевых ставок по займам.

На момент создания этого материала, стоимость золото колеблется на уровне 2391 доллар за унцию. С начала 2024 года драгоценный металл подорожал более чем на 15%, информирует MarketWatch.