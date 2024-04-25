Золото опинилося під серйозним тиском після численних рекордів
Джерело:"Мінфін"
Золото втрачає опору, завдяки якій ціни стрімко зростали та тестували нові максимуми. Під час торгів у четвер, 24 квітня, дорогоцінний метал майже впав нижче за ключові рівні.
На золото тиснуть відразу кілька факторів впливу. Йдеться як про важливі геополітичні сигнали, так і про поточну ситуацію на ринку.
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Які фактори тиснуть на золото
По-перше, наразі вдалося уникнути повномасштабного конфлікту між Іраном та Ізраїлем, хоча цього остерігалися на ринку. На цьому фоні попит на дорогоцінний метал суттєво знизився. Річ у тому, що дорогоцінний метал – це одна з безпечних гаваней на фінансовому ринку, на який звертають більше уваги під час турбулентних періодів.
Паралельно позиції золота стають ще вразливішими з врахуванням планів Федеральної резервної системи США. Американський регулятор заявив, що може утримувати ставку на високому рівні протягом тривалішого періоду. Обережність центрального банку США також сприяє подорожчанню долара.
Додамо, що у квітні валюта досягнула пікового значення за 5 місяців. Зростання позицій долара теж тиснуло на золото. Спотові ціни на дорогоцінний метал коливався на рівні 2300 доларів за унцію та наблизився до подальшого спаду. Це сприяє виникненню побоювань щодо подальших втрат металу на ринку.
Попередні рекорди золота на ринку:
- У середині квітня золото вперше в історії сягнуло вище 2400 доларів за унцію.
- квітня 2024 року ціна дорогоцінного металу злетіла до понад 2372 доларів за унцію, що на той момент було піковим значення.
- Цей рекорд зафіксували всього за 7 днів після попереднього. Тоді вартість металу досягнула 2265,73 долара за унцію.