Золото опинилося під серйозним тиском після численних рекордів

Золото втрачає опору, завдяки якій ціни стрімко зростали та тестували нові максимуми. Під час торгів у четвер, 24 квітня, дорогоцінний метал майже впав нижче за ключові рівні.

На золото тиснуть відразу кілька факторів впливу. Йдеться як про важливі геополітичні сигнали, так і про поточну ситуацію на ринку.

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Які фактори тиснуть на золото

По-перше, наразі вдалося уникнути повномасштабного конфлікту між Іраном та Ізраїлем, хоча цього остерігалися на ринку. На цьому фоні попит на дорогоцінний метал суттєво знизився. Річ у тому, що дорогоцінний метал – це одна з безпечних гаваней на фінансовому ринку, на який звертають більше уваги під час турбулентних періодів.

Паралельно позиції золота стають ще вразливішими з врахуванням планів Федеральної резервної системи США. Американський регулятор заявив, що може утримувати ставку на високому рівні протягом тривалішого періоду. Обережність центрального банку США також сприяє подорожчанню долара.

Додамо, що у квітні валюта досягнула пікового значення за 5 місяців. Зростання позицій долара теж тиснуло на золото. Спотові ціни на дорогоцінний метал коливався на рівні 2300 доларів за унцію та наблизився до подальшого спаду. Це сприяє виникненню побоювань щодо подальших втрат металу на ринку.

Експерти назвали причини, які можуть стати на заваді подальшому зростанню цін на золото. Ці фактори пов'язані з доларом та монетарною політикою Федеральної резервної системи США.

Попередні рекорди золота на ринку: