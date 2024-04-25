На золото давят сразу несколько факторов влияния. Речь идет как о важных геополитических сигналах, так и о текущей ситуации на рынке.
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Какие факторы давят на золото
Во-первых, пока удалось избежать полномасштабного конфликта между Ираном и Израилем, хотя этого остерегались на рынке. На этом фоне спрос на драгоценный металл существенно снизился. Дело в том, что драгоценный металл – это одна из безопасных гаваней на финансовом рынке, на который обращают больше внимания во время турбулентных периодов.
Параллельно позиции золота становятся еще более уязвимыми с учетом планов Федеральной резервной системы США. Американский регулятор заявил, что может удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода. Осторожность центрального банка США также способствует подорожанию доллара.
Добавим, что в апреле валюта достигла пикового значения за 5 месяцев. Рост позиций доллара тоже давил на золото. Спотовые цены на драгоценный металл колебался на уровне 2300 долларов за унцию и приблизился к дальнейшему спаду. Это способствует возникновению опасений относительно дальнейших потерь металла на рынке.
Предыдущие рекорды золота на рынке:
- В середине апреля золото впервые в истории достигло выше 2400 долларов за унцию.
- в апреле 2024 года цена драгоценного металла взлетела до более 2372 долларов за унцию, что на тот момент было пиковым значение.
- Этот рекорд зафиксировали всего за 7 дней после предыдущего. Тогда стоимость металла достигла 2265,73 доллара за унцию.