На золото давят сразу несколько факторов влияния. Речь идет как о важных геополитических сигналах, так и о текущей ситуации на рынке.

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Какие факторы давят на золото

Во-первых, пока удалось избежать полномасштабного конфликта между Ираном и Израилем, хотя этого остерегались на рынке. На этом фоне спрос на драгоценный металл существенно снизился. Дело в том, что драгоценный металл – это одна из безопасных гаваней на финансовом рынке, на который обращают больше внимания во время турбулентных периодов.

Параллельно позиции золота становятся еще более уязвимыми с учетом планов Федеральной резервной системы США. Американский регулятор заявил, что может удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода. Осторожность центрального банка США также способствует подорожанию доллара.

Добавим, что в апреле валюта достигла пикового значения за 5 месяцев. Рост позиций доллара тоже давил на золото. Спотовые цены на драгоценный металл колебался на уровне 2300 долларов за унцию и приблизился к дальнейшему спаду. Это способствует возникновению опасений относительно дальнейших потерь металла на рынке.

Напомним! Эксперты назвали причины, которые могут помешать дальнейшему росту цен на золото. Эти факторы связаны с долларом и монетарной политикой Федеральной резервной системы США.

Предыдущие рекорды золота на рынке: