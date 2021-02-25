Золото, нерухомість чи банки: куди найкраще вкласти гроші і на цьому заробити

Погіршення ситуації в світовій і українській економіці в 2020 році призвело до того, що питання збереження і примноження капіталу, стало одним з актуальних для багатьох українців. У що варто вкладати гроші у 2021 році, щоб заробити – читайте далі.

Після складного 2020 року, коли економіка України зазнала серйозних втрат, перед багатьма українцями постало питання про те, куди вкладати гроші. Але так, щоб не лише не втратити, але бажано й примножити свої заощадження.

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На щастя, сьогодні кожному доступний широкий спектр інвестиційних інструментів. Всі вони володіють різним рівнем прибутковості і мають різні нюанси при використанні.

Банківський внесок

Один з найбільш традиційних способів збереження коштів – банківський вклад. Це один з найбільш високоризикових способів інвестування, з невеликим початковим капіталом. Однак при цьому це один з найменш прибуткових способів заощадження.

Для того, щоб покласти гроші в банк, часом досить мати невелику суму. Але варто зазначити, що банки пропонують ставки по депозитах всього лише від 3 до 10% по депозитах в гривнях. Водночас інфляція в Україні у 2020 році склала 5%. Тобто ставки по депозитах ледь-ледь покривають рівень інфляції.

Банківський вклад – один з найменш прибуткових способів заощадження / Фото energepic.com, Pexels

У будь-якому випадку, якщо ви хочете віднести в банк значну суму грошей, краще не класти її в один банк, а диверсифікувати свої вкладення, відкривши рахунки у 2 – 3 банках. Причина в тому, що гарантована до відшкодування максимальна сума становить всього 200 тисяч гривень з одного банку. Отже при більшій сумі вашого депозиту, ви можете втратити частину коштів при банкрутстві тієї кредитної організації, куди ви поклали гроші.

Купівля нерухомості

Вкласти гроші "в бетон" це досить надійний спосіб їх збереження. Але він вимагає наявності в руках досить великої суми грошей – як правило, починаючи від кількох десятків тисяч доларів. Звичайній людині знадобиться не один рік, щоб назбирати ці гроші.

Прибутковість квартири при її здачі в оренду або перепродажі за вищою ціною в доступній перспективі також навряд чи принесе вам більше ніж 10%, а в короткостроковій перспективі, швидше за все, не перевищить рівень інфляції.



Купівля нерухомості вимагає великої суми грошей / Фото Expect Best, Pexels

Якщо ж ви хочете здавати придбану нерухомість, то треба бути готовим до витрат на ремонт, який періодично доведеться робити.

Дорогоцінні метали

Покупку злитків дорогоцінних металів варто розглядати, як інвестиції на довгострокову перспективу. Золото і інші метали традиційно є "захисним активом" в той час, як фінансові ринки входять у "зону турбулентності".



Купівля злитків дорогих металів – це інвестиції на довгострокову перспективу / Фото Pixel

Так, наприклад, за останні 5 років золото подорожчало в 1,5 раза – до 1770 доларів за тройську унцію. В українських банках можна купити як злитки (вагою від 1 грама до 1 кілограма), так і монети з дорогоцінних металів. Однак у цього способу є чимало недоліків.

Крім складно прогнозованого рівня прибутковості, для вкладення коштів у метали вам необхідно буде знайти банк, в якому це можна зробити за вигідним для вас курсом.

Крім того, при продажу ви можете зіткнутися з тим, що в деяких банках можна продати тільки той злиток, який ви купили. А це означає, що банк легко може встановити невигідний для вас курс продажу.

Вкладення на фінансовому ринку

Одним з найбільш зручних способів вкладення коштів є інвестиції на фінансовому ринку. Річ в тім, що на фінансовому ринку можна в режимі одного вікна вкласти гроші в різні активи:

валюту і криптовалюта;

акції;

індекси;

енергоносії та інші активи.

А це означає, що ви можете сформувати такий портфель, який буде найбільш прибутковим.

Однією з платформ, які надають доступ до фінансового ринку, найбільш зручних як для початківців, так і для досвідчених інвесторів, є Libertex від компанії Forex Club. Вона доступна у вигляді вебдодатку, а також додатків для операційних систем iOS і Android. Це означає, що ви зможете ефективно вкладати ваші кошти в широкий спектр активів фактично не встаючи з дивана.

Щоб інвестувати гроші в Libertex вам потрібно:

відкрити і поповнити ваш торговий рахунок;

потім всього лише вибрати потрібний фінансовий інструмент;

визначитися з сумою, яку ви хочете інвестувати, а також напрямком вашої інвестиції;

після цього вам залишиться натиснути "в ріст", якщо ви очікуєте зростання, або "в зниження", якщо ви прогнозуєте падіння котирувань.

Однією з цікавих функцій Libertex є мультиплікатор, який дозволяє кратно збільшити ваш прибуток. Однак слід пам'ятати, що використання мультиплікатора також збільшує і ризики.

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Крім того, в Libertex є вбудовані інструменти технічного аналізу ринку і стрічка новин, завдяки яким ви зможете проаналізувати ринок і спрогнозувати динаміку руху ціни цікавих вам фінансових активів. Якщо ж ви не хочете проводити аналіз самі, то ви можете звернутися до фахівців Forex Club, які мають багаторічний досвід успішних інвестицій. Експерти компанії підкажуть вам, як краще вкладати кошти, щоб отримати максимум прибутку.

Хочете вигідно вкласти ваш капітал? Почніть отримувати прибуток на фінансовому ринку разом з Libertex від Forex Club.