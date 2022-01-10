Золото може встановити новий рекорд у 2022 році: що цьому сприяє

Золото – це один із найцінніших активів на ринку. У 2022 році ціна дорогоцінного металу може встановити новий рекорд. Про головні фактори впливу і до чого тут Україна – читайте далі.

За словами аналітика з ресурсів компанії з управління фондами Fat Prophets, ціна золота може досягти нового максимуму у 2022 році. Йдеться про 2100 доларів за унцію.

Варте уваги Нове покоління інвесторів: хто може замінити легендарного Воррена Баффета

Що буде з ціною золота

У серпні 2020 року був зафіксований останній рекорд щодо вартості золота. Тоді торги закрилися з ціною на рівні 2075 доларів за унцію. На момент створення цього матеріалу унція дорогоцінного металу коштує 1797 доларів, інформує GoldPrice. До головних факторів, які можуть призвести до подорожчання золота, Девід Леннокс відносить:

слабкі позиції долара США,

інфляцію.

Леннокс вважає, що є всі умови для падіння долара США, хоча цього ще не сталося. Якщо цей сценарій стане реальністю, то це буде "благом" для дорогоцінного металу.

Ми справді вважаємо, що протягом 2022 року побачимо, як тестування ціни на золото досягне рекордно високих показників,

– повідомив аналітик.

Золото може встановити новий рекорд / Фото Pexels

Леннокс також додав, що навряд чи ціна золота стрімко піде вгору після того, як досягне нового рекорду. Золото розглядається як захист від інфляції та збільшується в ціні в міру падіння долара, але його послужний список у минулому був неоднозначним.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Варто додати, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Девід Леннокс розповів, що геополітична напруга між великими воєнними державами може пришвидшити зростання цін на золото. Зокрема, нарощення російських військ біля кордонів України – "фокус, де це може швидко обернутися катастрофою".