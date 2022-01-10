По словам аналитика по ресурсам компании по управлению фондами Fat Prophets, цена золота может достичь нового максимума в 2022 году. Речь идет о 2100 долларов за унцию.
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Что будет с ценой золота
В августе 2020 года был зафиксирован последний рекорд по стоимости золота. Тогда торги закрылись с ценой на уровне 2075 долларов за унцию. На момент создания этого материала унция драгметалла стоит 1797 долларов, информирует GoldPrice. К главным факторам, которые могут привести к удорожанию золота, Дэвид Леннокс относит:
- слабые позиции доллара США,
- инфляцию.
Леннокс считает, что есть все условия для падения доллара США, хотя этого еще не произошло. Если этот сценарий станет реальностью, это будет "благом" для драгоценного металла.
Мы действительно считаем, что в течение 2022 увидим, как тестирование цены на золото достигнет рекордно высоких показателей,
– сообщил аналитик.
Золото может установить новый рекорд / Фото Pexels
Леннокс также добавил, что вряд ли цена золота стремительно пойдет вверх после того, как достигнет нового рекорда. Золото рассматривается как защита от инфляции и увеличивается в цене по мере падения доллара, но его послужной список в прошлом был неоднозначным.
Что такое инфляцияЭто длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Следует добавить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.
Дэвид Леннокс рассказал, что геополитическое напряжение между крупными военными государствами может ускорить рост цен на золото. В частности, наращивание российских войск у границ Украины – "фокус, где это может быстро обернуться катастрофой".