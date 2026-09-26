Що таке банківські та інвестиційні монети

У контексті інвестицій під "банківськими монетами" зазвичай мають на увазі інвестиційні монети, виготовлені з дорогоцінних металів. Національний банк України визначає інвестиційні монети України як монети, призначені для інвестування та накопичення; для золотих монет встановлена проба 999,9, а для срібних – також 999,9. Такі монети належать до категорії банківських металів.

Важливо не плутати їх із пам'ятними чи колекційними монетами. Для інвестиційної монети головну роль відіграє саме вміст дорогоцінного металу, тоді як у колекційних виробах значну частину вартості може формувати рідкісність, тираж, історичне або художнє значення.

Цікаво! Наприклад, серед українських інвестиційних монет є "Архістратиг Михаїл" із золота. НБУ випускає такі монети у різній вазі: зокрема, 2 гривні містять 3,11 грама чистого золота, 5 гривень – 7,78 грама, а 20 гривень – 31,1 грама. При цьому номінал на монеті не відображає її реальну інвестиційну вартість: НБУ прямо зазначає, що номінальна ціна таких монет значно нижча за вартість дорогоцінного металу, який у них міститься.

На ціну інвестиційної монети впливає не лише вартість золота. До неї можуть входити витрати на карбування, виготовлення та реалізацію, тому фактична ціна придбання може бути вищою за вартість аналогічної кількості золота як сировини. НБУ також зазначає, що вартість інвестиційних монет формується з урахуванням витрат, пов'язаних із їх виготовленням та реалізацією.

Зверніть увагу! Золотий злиток, своєю чергою, є формою фізичного банківського металу без монетного дизайну та номіналу. Для золота найвища проба банківських металів у злитках визначається на рівні не нижче 995, тоді як українські інвестиційні золоті монети мають пробу 999,9. Злитки можуть випускатися різної ваги, що дає змогу інвестору підібрати обсяг покупки відповідно до доступної суми.

Монети чи злитки: що важливо врахувати інвестору

Головна спільна риса цих інструментів полягає в тому, що їхня вартість значною мірою пов'язана з ціною дорогоцінного металу. Тобто і злиток, і інвестиційна монета дають можливість фізично володіти золотом, не купуючи ювелірні вироби. Водночас механіка ціноутворення відрізняється. У випадку з монетою інвестор може додатково платити за карбування та дизайн. Для злитка основою ціни є маса та проба металу, хоча виробник, формат злитка, упаковка та інші фактори також можуть впливати на ціну.

Зверніть увагу! Ще одна відмінність – форма та подільність інвестиції. Злитки випускають у різних вагових категоріях, а інвестиційні монети також можуть мати різну масу. Це дозволяє розподіляти заощадження між кількома фізичними одиницями, а не зберігати всю суму в одному великому злитку.

При цьому під час купівлі варто звертати увагу не лише на ціну продажу, а й на умови, за якими конкретний банк або інша установа готові придбати метал назад. Різниця між ціною купівлі та ціною зворотного викупу безпосередньо впливає на результат інвестиції.

Для інвестиційних монет є ще одна особливість: стан виробу може мати значення під час подальшого продажу. НБУ, наприклад, окремо передбачає процедуру приймання пошкоджених інвестиційних монет від населення для оцінки. Тому з монетами та їхнім пакуванням варто поводитися обережно.

В Україні операції з банківськими металами проводять уповноважені банки. НБУ також окремо здійснює операції з купівлі інвестиційних монет України у населення, тоді як щодо продажу банківських металів регулятор рекомендує звертатися до уповноважених банків.

Пам'ятайте! Таким чином, злиток і інвестиційна монета – це два способи інвестувати у фізичне золото, але з різними характеристиками. Перед покупкою варто порівняти пробу, масу, ціну за грам металу, різницю між ціною купівлі та продажу, умови зворотного викупу та додаткову націнку.

Раніше ми писали, що банківське золото – це не ювелірний виріб, а дорогоцінний метал найвищої проби, який відповідає встановленим стандартам і може використовуватися як інвестиційний актив. В Україні фізичні особи можуть здійснювати операції з банківськими металами, зокрема купувати золото з фізичною поставкою.