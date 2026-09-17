Що називають банківським золотом

У законодавстві України поняття банківських металів охоплює золото, срібло, платину та метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів. До цієї категорії належать метали у зливках і порошках, які мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів.

Якщо говорити саме про банківське золото, найпоширеніша форма для приватного інвестора – золотий злиток. Його вартість визначається насамперед масою дорогоцінного металу, його чистотою та ринковою ціною золота.

Важливо не плутати банківське золото з ювелірними виробами. У вартості каблучки чи ланцюжка є не лише ціна самого металу, а й витрати на виготовлення, дизайн та роботу майстра. Тому ювелірна прикраса не є аналогом інвестиційного золотого злитка.

Окремою формою банківських металів є інвестиційні монети. НБУ зазначає, що такі монети виготовляються з дорогоцінних металів високої проби та призначені саме для інвестування й накопичення. Для золота проба інвестиційних монет України становить 999,9.

Водночас вартість інвестиційної монети не визначається лише її номіналом. НБУ прямо зазначає, що номінальна вартість таких монет значно нижча за вартість дорогоцінного металу, з якого вони виготовлені.

На українському ринку банки можуть продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою. НБУ надав банкам таке право ще у 2022 році, дозволивши продавати клієнтам банківські метали у відділеннях.

Як купують банківське золото та на чому можна заробити

Для інвестора механізм роботи із золотом досить простий: придбати метал, зберігати його протягом певного періоду, а потім продати, якщо ринкова ціна зросла. НБУ окремо публікує облікові ціни банківських металів, зокрема золота, що дає змогу відстежувати орієнтир вартості металу.

Однак при купівлі фізичного золота потрібно враховувати різницю між ціною, за якою банк продає метал, і ціною, за якою готовий його викупити. Тому саме по собі зростання світової ціни золота не означає, що інвестор автоматично отримає такий самий відсоток доходу.

Важливе значення має і форма зберігання. Якщо йдеться про фізичний злиток, власнику потрібно подбати про його безпечне зберігання, а також не втрачати документи та упаковку, якщо вони передбачені умовами продажу. Стан злитка може мати значення під час його подальшого викупу банком.

Ще один варіант – інвестиційні золоті монети. Вони також належать до банківських металів, а НБУ регулярно публікує ціни їх закупівлі та продажу.

Водночас золото не приносить фіксованого відсотка, як банківський депозит. Потенційний фінансовий результат залежить від зміни ринкової ціни металу та різниці між ціною купівлі й продажу. Тому перед придбанням варто порівняти котирування кількох банків, спред, доступні ваги злитків, умови зворотного викупу та витрати на зберігання.

За даними НБУ, операції фізичних осіб із банківськими металами з фізичною поставкою є окремим показником статистики валютного ринку. Нацбанк із 2026 року також розширив публікацію відповідної статистики, зокрема щодо обсягів купівлі та продажу таких металів населенням.

Таким чином, банківське золото – це спосіб інвестувати безпосередньо у дорогоцінний метал. Для приватного інвестора доступні різні форми, зокрема злитки та інвестиційні монети, але перед купівлею важливо враховувати не лише поточну ціну золота, а й різницю між ціною продажу та викупу, умови зберігання та можливість подальшого продажу.

Нещодавно ми писали, що золото традиційно вважають захисним активом, який може допомогти диверсифікувати інвестиційний портфель у періоди економічної та геополітичної нестабільності. Водночас дорогоцінний метал не гарантує прибутку, а його ціна здатна суттєво коливатися.