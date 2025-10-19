Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Найдешевше золото: його можна купити за 100 гривень
19 жовтня, 16:50
2

Найдешевше золото: його можна купити за 100 гривень

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Медичне золото — це сплав, вкритий позолотою, що не має проби і цінності.
  • Воно гіпоалергенне, дешеве, стійке до зовнішніх впливів, і часто виготовляється з нержавіючої сталі.

Медичним золотом називають сплав, який лише покритий позолотою. Себто такий метал не має жодної цінності, а отже і – проби.

Які переваги використання медичного золота?

Медичне золото це надзвичайно "зручний" метал. Адже він підходить і для чутливої шкіри, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Стратегічний метал, якого може бути багато в Україні: про які запаси відомо

Також серед переваг медичного золота варто виділити:

  • гіпоалергенність;
  • низьку ціну;
  • стійкість до зовнішнього впливу (наприклад, перепаду температур).

Зверніть увагу! Основний метал у сплаві медичного золота різниться. Найчастіше це нержавіюча сталь.

Для порівняння, ціни на мінімалістичні сережки, залежно від матеріалу, матимуть ціну:

  • до 200 гривень – якщо вони виготовлені з медичного золота;
  • приблизно 5 000 – 6 000 гривень – із дорогоцінного металу.

Що потрібно знати про золото зараз?

  • Як зазначає Reuters, у п'ятницю золото сягнуло рекордного значення. Цей метал коштував – 4 378,69 долара за унцію.

  • Зміна загальної вартості на золото вплинула і на розцінки НБУ. Станом на 17 жовтня, закупівельні ціни регулятора зросли. Зокрема, для банківського металу встановлена вартість – 5 622,18 гривні за грам.