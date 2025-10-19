Медичним золотом називають сплав, який лише покритий позолотою. Себто такий метал не має жодної цінності, а отже і – проби.

Які переваги використання медичного золота?

Медичне золото це надзвичайно "зручний" метал. Адже він підходить і для чутливої шкіри, повідомляє 24 Канал.

Також серед переваг медичного золота варто виділити:

гіпоалергенність;

низьку ціну;

стійкість до зовнішнього впливу (наприклад, перепаду температур).

Зверніть увагу! Основний метал у сплаві медичного золота різниться. Найчастіше це нержавіюча сталь.

Для порівняння, ціни на мінімалістичні сережки, залежно від матеріалу, матимуть ціну:

до 200 гривень – якщо вони виготовлені з медичного золота;

приблизно 5 000 – 6 000 гривень – із дорогоцінного металу.

Що потрібно знати про золото зараз?