Медицинским золотом называют сплав, который лишь покрыт позолотой. То есть такой металл не имеет никакой ценности, а следовательно и – пробы.

Какие преимущества использования медицинского золота?

Медицинское золото это чрезвычайно "удобный" металл. Ведь он подходит и для чувствительной кожи, сообщает 24 Канал.

Также среди преимуществ медицинского золота стоит выделить:

гипоаллергенность;

низкую цену;

устойчивость к внешнему воздействию (например, перепаду температур).

Обратите внимание! Основной металл в сплаве медицинского золота различается. Чаще всего это нержавеющая сталь.

Для сравнения, цены на минималистичные серьги, в зависимости от материала, будут иметь цену:

до 200 гривен – если они изготовлены из медицинского золота;

примерно 5 000 – 6 000 гривен – из драгоценного металла.

Что нужно знать о золоте сейчас?