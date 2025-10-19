Укр Рус
19 октября, 16:50
Самое дешевое золото: его можно купить за 100 гривен

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Медицинское золото - это сплав, покрытый позолотой, не имеющий пробы и ценности.
  • Оно гипоаллергенное, дешевое, устойчивое к внешним воздействиям, и часто изготавливается из нержавеющей стали.

Медицинским золотом называют сплав, который лишь покрыт позолотой. То есть такой металл не имеет никакой ценности, а следовательно и – пробы.

Какие преимущества использования медицинского золота?

Медицинское золото это чрезвычайно "удобный" металл. Ведь он подходит и для чувствительной кожи, сообщает 24 Канал.

Также среди преимуществ медицинского золота стоит выделить:

  • гипоаллергенность;
  • низкую цену;
  • устойчивость к внешнему воздействию (например, перепаду температур).

Обратите внимание! Основной металл в сплаве медицинского золота различается. Чаще всего это нержавеющая сталь.

Для сравнения, цены на минималистичные серьги, в зависимости от материала, будут иметь цену:

  • до 200 гривен – если они изготовлены из медицинского золота;
  • примерно 5 000 – 6 000 гривен – из драгоценного металла.

Что нужно знать о золоте сейчас?

  • Как отмечает Reuters, в пятницу золото достигло рекордного значения. Этот металл стоил – 4 378,69 доллара за унцию.

  • Изменение общей стоимости на золото повлияло и на расценки НБУ. По состоянию на 17 октября, закупочные цены регулятора выросли. В частности, для банковского металла установлена стоимость – 5 622,18 гривны за грамм.