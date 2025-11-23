Чому медичне золото дешеве: насправді все просто

Медичне золото не є справжнім золотом. Так називають метал, що лише покритий позолотою.

Чи має медичне золото пробу?

Медичне золото це, фактично, високоякісна біжутерія. Тобто, такий метал не має проби, пише 24 Канал.

Читайте також Хто контролює ринок алюмінію: одна із країн виробляє понад половину світової частки

Низька ціна медичного золота пояснюється саме невеликою собівартістю. Для розуміння:

прості сережки з медичного золота будуть коштувати орієнтовно – 200 гривень;

а от зі звичайного золота, не менш як – 5000 гривень.

Попри те, що медичне золото не є дорогоцінним металом, воно має низку переваг:

гіпоалергенність;

високу стійкість (особливо до зовнішнього впливу);

зручність.

Медичне золото підходить для людей з чутливою шкірою. Річ у тім, що цей метал не викликає подразнень.

Цікаво! Як повідомляє Diamant.ua, медичне золото, що використовується для виготовлення біжутерії, це сплав, де основа складається з міді, цинку, латуні, олова чи навіть сталі.

Для чого на золоті ставиться проба?

За даними Investing News Network, проба це надважлива позначка на золоті. Річ у тім, що це значення вказує на частку чистого металу сплаві. Аби визначити відсоток, такий показник треба розділити на 10.

Розберемося на прикладі, скільки золота, залежно від проби у виробі:

якщо на виробі вказано 375 – там 37,5% золота у сплаві;

583 – 58,3%;

585 – 58,5%;

750 – 75%.

Що ще важливо знати про золото зараз?

Колір золотого виробу вказує на його сплав. Наприклад, червоний відтінок можна отримати завдяки міді. А от світлішим виріб стає, завдяки сріблу.

Банківське золото це хороший спосіб вберегти свої кошти від впливу інфляції. Найчастіше цей метал реалізується у вигляді монет та злитків. Золото називається банківським, бо має найвищу пробу і, фактично, без домішок.

Цікаво! Станом на 21 листопада, закупівельна ціна на банківське золото, за даними НБУ, складала – 5 473,41 гривні за грам;