З Британії масово вивозять золото, яке встановило новий історичний рекорд: що відбувається

З Великої Британії, яка відіграє важливе місце на ринку золота, масово вивозять дорогоцінний метал. Виділяють кілька причин, які спровокували цю ситуацію.

Чому з Лондона масово вивозять золото

З кінця 2024 року зі сховищ Банку Англії вилучили тисячі золотих злитків. Йдеться про майже 8000 тисяч злитків або приблизно 2% від загального запасу в понад 400 тисяч золотих злитків, які банк зберігає переважно від імені інших центральних банків і торговців дорогоцінним металом. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Банк Англії також зберігає золоті резерви Великої Британії.

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Сплеск заявок на отримання золота спровокували затримки з видачею злитків. Наразі термін отримання злитків складає кілька тижнів. Ситуацію прокоментував заступник керуючого Банком Англії, заявивши, що це пов'язано зі зростанням ціни на золото. Йдеться про те, що ф'ючерси на золото в Нью-Йорку зросли вище за ціну на золото в Лондоні.

До теми! Для розуміння, різке зростання попиту на золото в США спровокувало значний дефіцит дорогоцінного металу в Лондоні. Одна з ключових причин зростання попиту на золото – це побоювання щодо світової торгової війни, через які ціни на золото вже встановили новий історичний рекорд.

Ще один фактор впливу – це побоювання трейдерів, що президент США Дональд Трамп може запровадити тарифи на злитки у рамках торгівельної війни. Нагадаємо, що Трамп заявив, що планує ввести мито на алюміній та сталь.

Водночас глава Банку Англії Ендрю Бейлі повідомив, що його непокоїть збільшенням запитів на вилучення злитків. Він додав, що вважає Лондон найбільшим ринком золота у світі.

Зверніть увагу! На момент створення цього матеріалу, ціна золота на спотовому ринку становить 2905,19 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту. Ф'ючерси на золото торгуються на рівні 2929,90 долара, інформує MarketWatch. Золото встановило новий історичний рекорд.