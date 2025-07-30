Ціни на золото зростають напередодні засідання Федеральної резервної системи США. На ньому має бути прийнято рішення щодо процентної ставки у найбільшій економіці світу.

У середу, 30 липня, котирування золота утримуються біля позначки 3 325 долара за унцію після зростання на 0,4% минулого дня. Це зростання було викликане зниженням прибутковості казначейських облігацій, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Вартість золота рекордно зросте: які ціни прогнозують

Спотова ціна золота знизилася на 0,1%, до 3 324,75 долара за унцію.

Що впливає на вартість золота?

Прогнозується, що керівництво американського центробанку збереже процентні ставки без змін, попри тиск з боку президента Дональда Трампа, який наполягає на зниженні вартості запозичень.

Важливо! Падіння прибутковості облігацій і здешевлення запозичень зазвичай підтримують ціни на золото, оскільки цей метал не приносить процентного доходу.

Тарифна політика Трампа і побоювання з приводу світової торгової війни стали одним з головних факторів зростання цін на золото більш ніж на 25% з початку року. Додатковим стимулом стало зростання геополітичної напруженості, що посилило попит на захисні активи у світі.