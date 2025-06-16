Повернення золота із США у Європу: віцепрезидент ЄЦБ розказав деталі
- Віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос виключив можливість репатріації золота з США
- Навіть потенційна зміна керівництва ФРС не вплине на позицію ЄЦБ щодо збереження резервів у США.
На тлі економічної нестабільності та тарифних суперечок між ЄС та США почали з'являтися чутки про можливу репатріацію золота Європейського центрального банку, яке зберігається у Нью-Йорку. Віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос виключає таку можливість.
Чому ЄЦБ не буде повертати золото з США
На думку Луїса Де Гіндоса, не має жодних сумнівів у повній безпеці резервів ЄЦБ, які знаходяться у сховищах Федерального резервного банку у Нью-Йорку, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю віцепрезидент ЄЦБ Reuters. На уточнення, чи обговорювався такий сценарій у зв’язку з майбутньою зміною голови ФРС, він заявив, що ця можливість навіть не розглядалася.
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При цьому Де Гіндос зазначив, що навіть потенційна зміна керівництва ФРС у зв’язку з відходом Джерома Пауелла у наступному році не призведе до перегляду поточної позиції. Віцепрезидент ЄЦБ додав, що, хоча не знає, хто очолить відомство, він очікує призначення кваліфікованого спеціаліста.
Я не маю жодних сумнівів у тому, що резерви ЄЦБ перебувають у повній безпеці,
– підкреслив він.
Чому зростає частка золота в резервах ЄЦБ
Де Гіндос пояснив, що зростання частки золота в резервах ЄЦБ пов’язане насамперед зі зростанням його ринкової вартості. Експерт зауважив, що центральні банки використовують золото для диверсифікації в умовах геополітичних ризиків. За його словами, деякі навіть розглядають можливість роботи зі сріблом або платиною.