Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Фінанси Цінні метали Відбулися важливі зміни: скільки тепер коштує лом золота
2 червня, 21:00
2

Відбулися важливі зміни: скільки тепер коштує лом золота

Анастасія Зорик
Слухати новину 01:18 хв

Ціна на золотий лом залежить від багатьох факторів. Першочерговою є вартість золота на світовому ринку. Також на ціну цього металу впливають актуальні нині тенденції.

Скільки коштує лом золота?

Вартість грама лому золота залежить від проби, повідомляє НБУ.

Читайте також У гаражі чи на горищі лежать "скарби": які побутові речі можна вигідно здати на брухт

Станом на 2 червня, розцінки такі:

  • для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 095,01 гривні;
  • 375 пробу – 2 359,25 гривні за грам;
  • 500 пробу – 3 145,67 гривні за грам;
  • 583 пробу – 3 667,85 гривні за грам;
  • 585 пробу – 3 680,43 гривні за грам;
  • 750 пробу – 4 718,50 гривні за грам;
  • 900 пробу – 5 662,20 гривні за грам;
  • 999 пробу – 6 285,04 гривні за грам.

Яка ціна банківського золота?

Вартість банківського золота визначається дещо складніше. Першочергово вона залежить від якості металу, повідомляє Нацбанк.

Зараз вартість банківського золота така:

  • золото найвищої категорії зараз має ціну – 6 354,88 гривні за грам;
  • золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 335,82 гривні за грам;
  • золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 6 291,33 гривні за грам.

Яка ціна золота на світовому ринку 2 червня 2026 року?

  • Сьогодні ціна золота зросла. Вона збільшилась на 0,5%, сягнувши – 4 504,36 долара за унцію.

  • 2 червня вартість золота зросла, бо ринок сфокусувався на нестабільності на Близькому Сході. Криза у цьому регіоні триває. Також вплив на ситуацію мала публікація економічних даних у США.

Пов'язані теми:

Металургія
Золото Цінні метали