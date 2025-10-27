Ціни продовжують змінюватись: за скільки можна здати золотий лом в кінці жовтня

Сьогодні золото подешевшало. Ціна цього металу залежить від впливу зовнішніх факторів, зокрема, геополітичної ситуації. Відповідно, покращення взаємодії між Китаєм та США, стало вирішальним у зниженні вартості золота.

Скільки сьогодні коштує золотий лом? НБУ відкоригував закупівельні ціни з урахуванням світових тенденцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора. Читайте також Явно перебільшує свою роль: яка справжня частка Росії на ринку нафти Також на вартість золота впливає проба: золото 333 проби сьогодні коштує – 1 789,23 гривні за грам

375 проби – 2 014,89 гривні за грам;

500 проби – 2 686,53 гривні за грам;

583 проби – 3 132,49 гривні за грам;

585 проби – 3 143,23 гривні за грам;

750 проби – 4 029,79 гривні за грам;

900 проби – 4 835,75 гривні за грам;

999 проби – 5 367,68 гривні за грам. Важливо! Проба вказує на частку золота у сплаві. Наприклад, якщо на виріб нанесено 750, там – 75% чистого металу. Які ціни на золото зараз? Як повідомляє Reuters, сьогодні вартість золота знизилась до 4 059,22 долара за унцію. Загалом цей метал подешевшав на майже 5% за тиждень.

Ще у минулий понеділок золото встановило рекордну вартість. Тоді воно сягнуло – 4 381,21 долара за унцію.

Змінив НБУ і закупівельні ціни на банківський метал. Сьогодні 1 грам "найчистішого" золота коштує – 5 427,32 гривні.