Ціни продовжують змінюватись: за скільки можна здати золотий лом в кінці жовтня
- Ціни на золотий лом залежать від проби, коливаючись від 1 789,23 гривні за грам для 333 проби до 5 367,68 гривні за грам для 999 проби.
- Зниження цін на золото обумовлено покращенням відносин між Китаєм та США.
Сьогодні золото подешевшало. Ціна цього металу залежить від впливу зовнішніх факторів, зокрема, геополітичної ситуації. Відповідно, покращення взаємодії між Китаєм та США, стало вирішальним у зниженні вартості золота.
Скільки сьогодні коштує золотий лом?
НБУ відкоригував закупівельні ціни з урахуванням світових тенденцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Також на вартість золота впливає проба:
- золото 333 проби сьогодні коштує – 1 789,23 гривні за грам
- 375 проби – 2 014,89 гривні за грам;
- 500 проби – 2 686,53 гривні за грам;
- 583 проби – 3 132,49 гривні за грам;
- 585 проби – 3 143,23 гривні за грам;
- 750 проби – 4 029,79 гривні за грам;
- 900 проби – 4 835,75 гривні за грам;
- 999 проби – 5 367,68 гривні за грам.
Важливо! Проба вказує на частку золота у сплаві. Наприклад, якщо на виріб нанесено 750, там – 75% чистого металу.
Які ціни на золото зараз?
Як повідомляє Reuters, сьогодні вартість золота знизилась до 4 059,22 долара за унцію. Загалом цей метал подешевшав на майже 5% за тиждень.
Ще у минулий понеділок золото встановило рекордну вартість. Тоді воно сягнуло – 4 381,21 долара за унцію.
Змінив НБУ і закупівельні ціни на банківський метал. Сьогодні 1 грам "найчистішого" золота коштує – 5 427,32 гривні.