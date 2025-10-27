Укр Рус
27 октября, 16:30
2

Цены продолжают меняться: за сколько можно сдать золотой лом в конце октября

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цены на золотой лом зависят от пробы зависят от пробы, колеблясь от 1 789,23 гривны за грамм для 333 пробы до 5 367,68 гривны за грамм для 999 пробы.
  • Снижение цен на золото обусловлено улучшением отношений между Китаем и США.

Сегодня золото подешевело. Цена этого металла зависит от влияния внешних факторов, в частности, геополитической ситуации. Соответственно, улучшение взаимодействия между Китаем и США, стало решающим в снижении стоимости золота.

Сколько сегодня стоит золотой лом?

НБУ откорректировал закупочные цены с учетом мировых тенденций, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Также на стоимость золота влияет проба:

  • золото 333 пробы сегодня стоит – 1 789,23 гривны за грамм
  • 375 пробы – 2 014,89 гривны за грамм;
  • 500 пробы – 2 686,53 гривны за грамм;
  • 583 пробы – 3 132,49 гривны за грамм;
  • 585 пробы – 3 143,23 гривны за грамм;
  • 750 пробы – 4 029,79 гривны за грамм;
  • 900 пробы – 4 835,75 гривны за грамм;
  • 999 пробы – 5 367,68 гривны за грамм.

Важно! Проба указывает на долю золота в сплаве. Например, если на изделие нанесено 750, там – 75% чистого металла.

Какие цены на золото сейчас?

  • Как сообщает Reuters, сегодня стоимость золота снизилась до 4 059,22 доллара за унцию. В целом этот металл подешевел почти на 5% за неделю.

  • Еще в прошлый понедельник золото установило рекордную стоимость. Тогда оно достигло – 4 381,21 доллара за унцию.

  • Изменил НБУ и закупочные цены на банковский металл. Сегодня 1 грамм "чистого" золота стоит – 5 427,32 гривны.