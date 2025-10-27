Цены продолжают меняться: за сколько можно сдать золотой лом в конце октября
- Цены на золотой лом зависят от пробы зависят от пробы, колеблясь от 1 789,23 гривны за грамм для 333 пробы до 5 367,68 гривны за грамм для 999 пробы.
- Снижение цен на золото обусловлено улучшением отношений между Китаем и США.
Сегодня золото подешевело. Цена этого металла зависит от влияния внешних факторов, в частности, геополитической ситуации. Соответственно, улучшение взаимодействия между Китаем и США, стало решающим в снижении стоимости золота.
Сколько сегодня стоит золотой лом?
НБУ откорректировал закупочные цены с учетом мировых тенденций, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
Читайте также Явно преувеличивает свою роль: какова настоящая доля России на рынке нефти
Также на стоимость золота влияет проба:
- золото 333 пробы сегодня стоит – 1 789,23 гривны за грамм
- 375 пробы – 2 014,89 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 686,53 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 132,49 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 143,23 гривны за грамм;
- 750 пробы – 4 029,79 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 835,75 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 367,68 гривны за грамм.
Важно! Проба указывает на долю золота в сплаве. Например, если на изделие нанесено 750, там – 75% чистого металла.
Какие цены на золото сейчас?
Как сообщает Reuters, сегодня стоимость золота снизилась до 4 059,22 доллара за унцию. В целом этот металл подешевел почти на 5% за неделю.
Еще в прошлый понедельник золото установило рекордную стоимость. Тогда оно достигло – 4 381,21 доллара за унцию.
Изменил НБУ и закупочные цены на банковский металл. Сегодня 1 грамм "чистого" золота стоит – 5 427,32 гривны.