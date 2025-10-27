Сколько сегодня стоит золотой лом?

НБУ откорректировал закупочные цены с учетом мировых тенденций, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Также на стоимость золота влияет проба:

золото 333 пробы сегодня стоит – 1 789,23 гривны за грамм

375 пробы – 2 014,89 гривны за грамм;

500 пробы – 2 686,53 гривны за грамм;

583 пробы – 3 132,49 гривны за грамм;

585 пробы – 3 143,23 гривны за грамм;

750 пробы – 4 029,79 гривны за грамм;

900 пробы – 4 835,75 гривны за грамм;

999 пробы – 5 367,68 гривны за грамм.

Важно! Проба указывает на долю золота в сплаве. Например, если на изделие нанесено 750, там – 75% чистого металла.

Какие цены на золото сейчас?