3 листопада, 16:49
Листопадовий сюрприз: яка сьогодні вартість золотого лому

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ціна на золотий лом у листопаді зросла через зміни у світових трендах та ситуацію з доларом.
  • Вартість золотого лому залежить від проби: від 1 768,69 гривні за грам (333 проба) до 5 306,08 гривні за грам (999 проба).

Ціна на золото у листопаді зросла. Збільшенню сприяла низка факторів. Зокрема, ситуація з доларом.

Яка тепер вартість золотого лому?

Під впливом світових трендів змінились і закупівельні ціни на лом, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Залежно від проби, ціна на лом така:

  • золото, яке має 333 пробу, сьогодні коштує – 1 768,69 гривні за грам
  • золото 375 проби має ціну – 1 991,77 гривні за грам;
  • 500 проби – 2 655,70 гривні за грам;
  • 583 проби – 3 096,54 гривні за грам;
  • 585 проби – 3 107,16 гривні за грам;
  • 750 проби – 3 983,54 гривні за грам;
  • 900 проби – 4 780,25 гривні за грам;
  • 999 проби – 5 306,08 гривні за грам.

Нагадаємо! Проба вказує на частку чистого металу у складі. Наприклад, якщо на виробі вказано 585, там – 58,5% золота, а усе інше це домішки.

Що відбувається з цінами на золото зараз?

  • Сьогодні золото подорожчало. Ціна цього металу зросла до – 4 014,59 долара за унцію, повідомляє Reuters.

  • НБУ відкоригував і інші закупівельні ціни. Зокрема, банківський метал найвищої проби коштує – 5 365,04 гривні за грам. А той, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 311,39 гривні за грам.