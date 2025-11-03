Листопадовий сюрприз: яка сьогодні вартість золотого лому

Ціна на золото у листопаді зросла. Збільшенню сприяла низка факторів. Зокрема, ситуація з доларом.

Яка тепер вартість золотого лому?

Під впливом світових трендів змінились і закупівельні ціни на лом, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Усе через санкції: ще одна країна відмовляється від російської нафти

Залежно від проби, ціна на лом така:

золото, яке має 333 пробу, сьогодні коштує – 1 768,69 гривні за грам

золото 375 проби має ціну – 1 991,77 гривні за грам;

500 проби – 2 655,70 гривні за грам;

583 проби – 3 096,54 гривні за грам;

585 проби – 3 107,16 гривні за грам;

750 проби – 3 983,54 гривні за грам;

900 проби – 4 780,25 гривні за грам;

999 проби – 5 306,08 гривні за грам.

Нагадаємо! Проба вказує на частку чистого металу у складі. Наприклад, якщо на виробі вказано 585, там – 58,5% золота, а усе інше це домішки.

Що відбувається з цінами на золото зараз?