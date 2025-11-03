Листопадовий сюрприз: яка сьогодні вартість золотого лому
- Ціна на золотий лом у листопаді зросла через зміни у світових трендах та ситуацію з доларом.
- Вартість золотого лому залежить від проби: від 1 768,69 гривні за грам (333 проба) до 5 306,08 гривні за грам (999 проба).
Ціна на золото у листопаді зросла. Збільшенню сприяла низка факторів. Зокрема, ситуація з доларом.
Яка тепер вартість золотого лому?
Під впливом світових трендів змінились і закупівельні ціни на лом, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Усе через санкції: ще одна країна відмовляється від російської нафти
Залежно від проби, ціна на лом така:
- золото, яке має 333 пробу, сьогодні коштує – 1 768,69 гривні за грам
- золото 375 проби має ціну – 1 991,77 гривні за грам;
- 500 проби – 2 655,70 гривні за грам;
- 583 проби – 3 096,54 гривні за грам;
- 585 проби – 3 107,16 гривні за грам;
- 750 проби – 3 983,54 гривні за грам;
- 900 проби – 4 780,25 гривні за грам;
- 999 проби – 5 306,08 гривні за грам.
Нагадаємо! Проба вказує на частку чистого металу у складі. Наприклад, якщо на виробі вказано 585, там – 58,5% золота, а усе інше це домішки.
Що відбувається з цінами на золото зараз?
Сьогодні золото подорожчало. Ціна цього металу зросла до – 4 014,59 долара за унцію, повідомляє Reuters.
НБУ відкоригував і інші закупівельні ціни. Зокрема, банківський метал найвищої проби коштує – 5 365,04 гривні за грам. А той, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 311,39 гривні за грам.