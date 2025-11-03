Укр Рус
3 ноября, 16:49
2

Ноябрьский сюрприз: какова сегодня стоимость золотого лома

Анастасия Зорик
Основные тезисы

Цена на золото в ноябре выросла. Увеличению способствовал ряд факторов. В частности, ситуация с долларом.

Какая теперь стоимость золотого лома?

Под влиянием мировых трендов изменились и закупочные цены на лом, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В зависимости от пробы, цена на лом такая:

  • золото, которое имеет 333 пробу, сегодня стоит – 1 768,69 гривны за грамм
  • золото 375 пробы имеет цену – 1 991,77 гривны за грамм;
  • 500 пробы – 2 655,70 гривны за грамм;
  • 583 пробы – 3 096,54 гривны за грамм;
  • 585 пробы – 3 107,16 гривны за грамм;
  • 750 пробы – 3 983,54 гривны за грамм;
  • 900 пробы – 4 780,25 гривны за грамм;
  • 999 пробы – 5 306,08 гривны за грамм.

Напомним! Проба указывает на долю чистого металла в составе. Например, если на изделии указано 585, там – 58,5% золота, а все остальное это примеси.

Что происходит с ценами на золото сейчас?

  • Сегодня золото подорожало. Цена этого металла выросла до – 4 014,59 доллара за унцию, сообщает Reuters.

  • НБУ откорректировал и другие закупочные цены. В частности, банковский металл наивысшей пробы стоит – 5 365,04 гривны за грамм. А тот, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 311,39 гривны за грамм.