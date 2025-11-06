Лідером є зовсім не Китай: ця країна Європи активно накопичує золото
- Польща активно закуповує золото через загрозу, пов'язану з війною в Україні.
- Китай також поповнює свої золоті резерви вже 11 місяців поспіль, але причини цього офіційно не коментуються.
Як відомо, саме Китай намагається накопичити значні запаси золота. Імовірно, таким чином Пекін прагне посилити свої позиції. Європа також розпочала підготовку до найгіршого, на тлі російсько-української війни.
Яка країна накопичує багато золота?
Саме Польща активно закуповує золото, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Не все так просто як здається: що насправді означає трикутник на доларах
Китай, який ніколи офіційно не коментував причини купівлі золота, поповнює свої золоті резерви вже 11 місяців. Польща також купує золото, але з іншої причини, оскільки війна в сусідній Україні становить загрозу для її економіки,
– зазначає видання.
Потрібно розуміти, що для Центробанків надзвичайно привабливим є золото, адже це безпечний актив. Саме тому здійснюється активна закупівля цього металу.
Зверніть увагу! Якщо ЄС таки дозволить використовувати російські заморожені активи для допомоги Україні, є велика імовірність, що обсяги закупівель золота збільшаться.
Що ще відомо про золоті активи?
Єврокомісія прагне використовувати заморожені російські активи, аби фінансувати допомогу Україні. Проте ця пропозиція викликає занепокоєння у частини Центробанків. Таке напруження може стати причиною прискорення закупівлі золота для зберігання за межами західних юрисдикцій.
Як повідомляє Reuters, з 2022 року річні чисті закупівлі золота Центробанками у більш як два рази зросли, якщо порівнювати з середніми показниками за попередні 5 років.
Цікаво! З початку 2025 року вартість золота за унцію зросла на більш як 50%.