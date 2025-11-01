Укр Рус
1 листопада, 22:23
2

Ви будете здивовані: чи є в Україні запаси золота

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Україна має значні запаси золота, розосереджені в трьох основних провінціях: Український щит, Карпатська золотоносна провінція, та Донбаська золоторудна провінція.
  • Прогнозовані запаси золота в Україні сягають майже 3 тисячі тонн, з найбільшими покладами у "Українському щиті" – 2 400 тонн.

Україна має значні запаси золота. Вони розосереджені по всій країні. Станом на зараз є 3 основні провінції із покладами цього металу на українській території.

Де найбільші запаси золота в Україні?

Водночас золоторудних районів на території цих провінцій – 6, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Найбільші запаси золота такі:

  • Український щит

На території цієї провінції є 6 основних родовищ:

  • Сергіївське;
  • Клинцівське;
  • Майське;
  • Юр'ївське;
  • Золота Балка;
  • Широка Балка.

Зверніть увагу! Йдеться саме про  добре вивчені родовища.

  • Карпатська золотоносна провінція

Тут знаходиться майже 15% від загальної кількості запасів України. Найвідомішим на цій території є – Мужіївське родовище.

  • Донбаська золоторудна провінція

На території цієї провінції – приблизно 10% від загальних запасів. Потрібно зауважити, що це саме ті поклади, про які відомо зараз. Спеціалісти наголошують на необхідності подальших досліджень, адже потенціал України значно більший.

Який Україна має потенціал у золоторудній галузі?

Держгеонадра провели дослідження, згідно з якими загальні прогнозовані запаси золота в Україні сягають майже 3 тисячі тонн, розподіляються ці поклади так:

  • "Український щит" – 2 400 тонн;
  • Донбаська золоторудна провінція – 400 тонн;
  • Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн.

Зауважте! Йдеться сам про потенційні поклади.

Як змінювалась ціна золота у жовтні?

  • 31 жовтня вартість золота складала – 4 009,24 долара за унцію. Цей метал дещо подешевшав після того, як Трамп та Сі домовились про подальшу співпрацю, повідомляє Reuters.

  • У жовтні рекорд вартості золота був встановлений 20 числа. Тоді ціна за унцію складала – 4 381,21 долара.