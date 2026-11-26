Adv

Яка країна активно повертає золото з-за кордону

Резервний банк Індії (RBI) упродовж квітня – вересня 2026 року перемістив на територію країни 60,08 тонни золота. У такий спосіб частка дорогоцінного металу, який зберігають безпосередньо в державі, зросла до 84%, пише The Indian Express.

Тепер регулятор володіє 880,52 тонни золота, з яких 740,13 тонни перебувають у домашніх сховищах. Цікаво, що ще чотири роки тому на них припадало лише 39% відповідних резервів. Отже, така практика триває вже кілька років поспіль:

протягом 2025 – 2026 фінансового року до Індії повернули 168,06 тонни металу;

тоді як у попередньому 2024 – 2025 році цей показник становив 103,68 тонни;

а у 2023 – 2024 році був дещо більшим і сягав 107,21 тонни.

Динаміка повернення золотих резервів Індії з-за кордону / Інфографіка The Indian Express за даними RBI

Зверніть увагу! До пандемії COVID-19 частка золота в міжнародних резервах Індії становила близько 6%. На тлі стрімкого подорожчання металу наприкінці січня 2026 року вона сягнула пікових 19,02%, однак після падіння світових котирувань скоротилася до 14,38% за підсумками вересня.

Що стало причиною змін

Тенденція посилилася після початку повномасштабного вторгнення в Україну та замороження російських активів за кордоном. Ці події спонукали центральні банки низки держав переглянути структуру міжнародних резервів і зменшити залежність від американського долара. Ба більше, розміщення дорогоцінного металу в домашніх сховищах дає установам більше контролю над своїми активами.

Попри це, Банк Англії залишається найпопулярнішим місцем зберігання зливків за кордоном. Згідно з цьогорічним опитуванням Всесвітньої ради золота (WGC), 57% опитаних регуляторів тримають там принаймні частину запасів. Водночас за останні 12 місяців 9% респондентів збільшили частку металу, розміщеного на своїй території, тоді як 10% – диверсифікували локації за кордоном. Окрім того, 7% центробанків планують розширювати внутрішні сховища в найближчий рік.