Уперше за понад 100 років монети з чистого золота викарбують в одній з країн ЄС

Понад 100 років у Франції не випускали золотих монет – після того, як у країні припинили карбувати наполеондори та луїдори. Однак тепер Паризький монетний двір вирішив повернутися до цієї практики.

Що відомо про нові золоті монети

Деталі розповіли в Euronews у вівторок, 26 травня. "Маріанни" з'являться у продажу вже зовсім скоро – 16 червня.

Випустити планують чотири види нових золотих монет – від 0,1 унції (близько 3,1 грама) до 1 унції (31,1 грама). Щоправда, тираж наразі невідомий. На одному боці зобразять Маріанну – символ Французької республіки, а інший прикрашатиме мапа країни.

Метою є демократизація ринку золота у Франції,

– заявив директор монетного двору Марк Шварц, посилаючись на "попит інвесторів" на тлі стрімкого зростання цін в останні роки.

Річ у тім, що більшість людей, які хочуть інвестувати в золото як "тиху гавань" під час нестабільності, зазвичай обирає біржові фонди, прив'язані до його ціни, або ж акції видобувних компаній.

Натомість нові французькі монети продаватимуть за актуальною ринковою ціною металу, яка зараз становить близько 4 600 доларів за унцію – після стрімкого зростання на понад 65% торік.

Попередні золоті та срібні монети Паризького двору є переважно пам'ятними або колекційними, їх виготовляють зі сплавів із нижчим вмістом дорогоцінних металів. А от нові "Маріанни" вже зможуть конкурувати на світовому ринку з канадськими "Кленовими листами" та американськими "Золотими орлами".



Золота "Маріанна" / Фото Паризького монетного двору

Водночас для інвесторів, які не хочуть витрачатися на зберігання золота вдома, пропонують цифрову монету. Її зберігатимуть у монетному дворі до моменту, поки власник не вирішить продати актив.

Цікаво! Найдорожчою монетою у світі вважають американський "Подвійний орел" 1933 року, який так і не потрапив у грошовий обіг. Після відмови США від золотого стандарту майже весь наклад відкликали та переплавили, але кільком екземплярам усе ж вдалося "вислизнути". Один із них продали у 2021 на аукціоні за рекордні 18,9 мільйона доларів – єдиний, яким приватна особа може володіти на законних підставах.