Україну також охопила ця лихоманка: де жили справжні шукачі скарбів

У 19 столітті багато держав охопила золота лихоманка. Люди масово кидали все і відправлялися на місця, де потенційно заховано багато золота. Такі події відбувалися і в Україні.

Коли золота лихоманка була на українській території?

Краєзнавець Федір Шандор вважає, що золота лихоманка "поширювалась" на українській території ще 130 років тому, повідомляє ТСН.

Золота лихоманка відбулася в Україні саме на Закарпатті. Люди надихнулися історією про Клондайк і почали пошуки золота у гористій місцевості.

Золота лихоманка в цих краях тривала лише кілька місяців і закінчилася розгоном поліції. Великих скарбів так ніхто і не знайшов,

– розповів краєзнавець.

Пошук золота відбувався дуже цікавим чином:

золото намивали за допомогою звичайного посуду;

потім отримане промивали через шкури (їх використовували замість сіток).

Чи є на українській території запаси золота?

На українській території є значні запаси золота. Вони "розкидані" між 3 основними провінціями, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".

Наразі ці поклади розподілені так:

Провінція "Український щит" – тут знаходиться майже 75 – 80% від усіх українських запасів золота.

Карпатська золотоносна провінція – орієнтовно 15% від усіх запасів.

Донбаська золоторудна провінція – 10%.

Зауважимо, що йдеться саме про виявленні та дослідженні родовища. Потенціал України значно більший.

Є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– вказав сервіс.

Який потенціал золота має Україна?