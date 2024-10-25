Чи можна зняти євро з гривненої картки за кордоном

Українці можуть без проблем використовувати свої банківські картки за кордоном. Зокрема, їм доступна опція зняття готівки, пише Visit Ukraine. Як правило, йдеться про зняття готівки у валюті країни перебування.

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Українці можуть знімати готівку як з гривненої, так і валютної картки. Варто враховувати, що під час зняття готівки буде конвертація за курсом міжнародної платіжної системи (МПС). На сьогодні найпоширеніші в світі МПС – це Visa та MasterCard. Розмір комісії залежить від валюти та умов договору.

Курси конвертації за платіжними картками, згідно з даними "Мінфіну":

У Visa курс євро коливається на рівні 44,44 гривні (купівля) та 44,70 гривні (продаж) станом на 25 жовтня;

У платіжній системі MasterCard євро купують за курсом 44,42 гривні, а продають – за 44,62 гривні. Це дані станом на 24 жовтня.

Водночас є ще важливий нюанс, який впливає на українців за кордоном. Йдеться про ліміти на зняття готівки від НБУ. З гривневих карток на тиждень можна зняти 12 500 гривень, а за місяць – не більше 50 тисяч гривень. Для валютних карток регулятор встановив обмеження на рівні 100 тисяч гривень на день в еквіваленті.