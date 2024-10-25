Можно ли снять евро с гривневой карты за рубежом

Украинцы могут без проблем использовать свои банковские карты за рубежом. В частности, им доступна опция снятия наличных, пишет Visit Ukraine. Как правило, речь идет о снятии наличных в валюте страны пребывания.

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Украинцы могут снимать наличные как с гривневой, так и валютной карты. Стоит учитывать, что при снятии наличных будет конвертация по курсу международной платежной системы (МПС). На сегодня самые распространенные в мире МПС – это Visa и MasterCard. Размер комиссии зависит от валюты и условий договора.

Курсы конвертации по платежным картам, согласно данным "Минфина":

В Visa курс евро колеблется на уровне 44,44 гривны (покупка) и 44,70 гривны (продажа) по состоянию на 25 октября;

В платежной системе MasterCard евро покупают по курсу 44,42 гривны, а продают – за 44,62 гривны. Это данные по состоянию на 24 октября.

В то же время есть еще важный нюанс, который влияет на украинцев за рубежом. Речь идет о лимитах на снятие наличных от НБУ. С гривневых карт в неделю можно снять 12 500 гривен, а за месяц – не более 50 тысяч гривен. Для валютных карт регулятор установил ограничение на уровне 100 тысяч гривен в день в эквиваленте.