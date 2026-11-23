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Чи може банк побачити, хто саме зняв гроші в банкоматі

Банк має інформацію про кожну операцію зі зняття готівки, зокрема про дату й час її проведення, суму, місце розташування банкомата та платіжну картку, за допомогою якої отримали гроші, йдеться у постанові НБУ "Про затвердження Правил з організації захисту приміщень банків в Україні". Під час такої операції банківська система фіксує, з якої картки списали кошти, а також чи було використано PIN-код для підтвердження операції. Відповідно, фінансова установа може встановити, яка саме картка використовувалася для зняття грошей і до якого рахунку вона прив'язана.

Однак це не означає, що банк автоматично знає ім'я та прізвище людини, яка стояла перед банкоматом. Наприклад, якщо власник картки передав її іншій людині або картку викрали, інформація про проведену операцію сама по собі не доводить, хто саме отримав готівку.

Важливо! Водночас встановити фактичного отримувача грошей іноді допомагають камери відеоспостереження. Якщо банкомат обладнаний відеокамерою та запис за відповідний час зберігся, на ньому може бути видно зовнішність людини, яка проводила операцію.

Тобто банк може мати технічну можливість зіставити конкретну транзакцію з відеозаписом і допомогти встановити обставини зняття коштів. Проте наявність камер, якість запису та строки його зберігання залежать від обладнання й організації роботи конкретного банкомата.

Що робити, якщо гроші зняли без відома власника картки

Якщо людина помітила зняття готівки, якого не здійснювала, насамперед потрібно негайно заблокувати картку через мобільний застосунок або звернувшись до банку. Це допоможе запобігти подальшому несанкціонованому використанню коштів. Після цього необхідно повідомити фінансову установу про операцію, яку власник рахунку не підтверджував, і подати заяву про її оскарження. У зверненні бажано зазначити суму, дату, приблизний час зняття та місце розташування банкомата, якщо ця інформація відома.

Також варто попросити банк перевірити обставини операції та, за наявності, зберегти відеозаписи з камер спостереження. Це важливо зробити якомога швидше, адже записи не зберігаються безстроково.

Важливо! Якщо є підозра на крадіжку картки або шахрайство, потрібно звернутися до поліції. Правоохоронці можуть у межах кримінального провадження отримувати необхідну інформацію від банку, зокрема відеозаписи та відомості про проведення транзакцій.

Водночас самостійно отримати відео з банкомата клієнту може бути складно через правила захисту персональних даних та інформацію про інших людей, які могли потрапити в кадр.

Важливо, що інформація про банківські операції належить до банківської таємниці. Відповідно до статті 1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю рахунків, операцій за ними та відомостей про клієнта. Розкривати такі дані третім особам фінансова установа може лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.

Отже, банк може встановити, з якої картки, де та коли зняли гроші, але не завжди здатний самостійно визначити особу, яка фізично отримала готівку. Для цього можуть знадобитися відеозаписи з камер спостереження та допомога правоохоронців.

До речі, регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку – значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта.