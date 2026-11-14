На картку надходять гроші від різних людей: чи можуть банк заблокувати рахунок

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Чому банк може зацікавитися переказами від різних людей

В Україні банки зобов'язані перевіряти фінансові операції клієнтів у межах законодавства про фінансовий моніторинг. Тому регулярне отримання грошей від великої кількості різних людей може привернути увагу фінансової установи, особливо якщо такі надходження не відповідають звичній фінансовій поведінці власника картки. Відповідно до Закону України №361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", банки повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів.

Під час аналізу вони враховують не лише суми переказів, а й регулярність операцій, їхню мету, джерела походження грошей та відповідність фінансовому профілю людини.

Наприклад, запитання у банку можуть виникнути, якщо на звичайну картку фізичної особи регулярно надходять десятки невеликих платежів від незнайомців. Особливо це стосується ситуацій, коли людина отримує гроші за товари або послуги, фактично використовуючи особистий рахунок для ведення підприємницької діяльності.

Зверніть увагу! Ще один фактор ризику – невідповідність обсягів надходжень офіційним доходам клієнта. Наприклад, людина вказала банку, що очікує отримувати близько 20 тисяч гривень щомісяця, але фактично на її картку надходить у кілька разів більше.

У Національній поліції України пояснювали, що банки звертають увагу на невідповідність фактичного руху коштів заявленому фінансовому профілю клієнта. Також підозри можуть викликати численні P2P-перекази, коли людина отримує гроші від багатьох відправників, а потім переказує їх іншим особам або знімає готівкою.

Водночас важливо розуміти: законодавство не встановлює конкретної кількості відправників або універсальної суми надходжень, після якої картку автоматично блокують. Навіть операції на невеликі суми можуть зацікавити банк, якщо вони мають ознаки підозрілої діяльності.

За яких умов картку можуть заблокувати та як цього уникнути

Якщо банк помітить підозрілі операції або невідповідність фінансової поведінки клієнта наявній інформації про нього, він може попросити пояснити походження коштів і надати підтверджувальні документи.

Зокрема, фінансова установа може попросити показати довідку про доходи, податкову декларацію, документи про продаж майна, договір купівлі-продажу, документи щодо підприємницької діяльності або інші підтвердження походження грошей. Перелік залежить від характеру операцій та обставин конкретної ситуації.

Якщо клієнт не надасть необхідних пояснень або документів, банк може обмежити видаткові операції, відмовити в проведенні окремих платежів або навіть припинити ділові відносини з ним. Водночас закон передбачає можливість зупинення підозрілих фінансових операцій у визначених випадках.

Щоб зменшити ризик проблем із фінансовим моніторингом, варто дотримуватися кількох правил:

не використовувати особисту картку для систематичного приймання оплат за товари та послуги, якщо фактично йдеться про підприємницьку діяльність;

бути готовим пояснити, від кого та з якою метою надходять гроші;

зберігати документи, які підтверджують походження коштів;

повідомляти банку актуальну інформацію про доходи та характер фінансових операцій;

не передавати власну картку або доступ до банківського застосунку іншим людям для отримання та подальшого переказу грошей.

Якщо банк уже обмежив доступ до рахунку, насамперед потрібно звернутися до фінансової установи та з'ясувати причину. Якщо її представники запросили документи, варто надати їх у повному обсязі та пояснити економічний зміст операцій.

Національний банк України також радить клієнтам, які не погоджуються з рішенням фінансової установи, спочатку звернутися безпосередньо до банку, а за потреби – подати звернення до НБУ.

Важливо! Отже, отримання переказів від різних людей саме по собі не означає, що банківську картку заблокують. Проте якщо операції виглядають нетиповими, не відповідають доходам клієнта або не мають зрозумілого економічного пояснення, банк може провести додаткову перевірку й обмежити обслуговування.

До речі, тривала несплата за комунальні послуги може мати для споживачів серйозні фінансові наслідки, зокрема арешт коштів на банківських рахунках. Однак для цього має бути дотримана передбачена законом процедура, а сам факт заборгованості ще не означає автоматичного блокування картки.