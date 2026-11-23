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Чи можна зняти готівку в АТБ та скільки грошей видають

У супермаркетах АТБ справді можна зняти готівку безпосередньо на касі. Така послуга дає змогу отримати гроші з банківської картки під час оплати звичайної покупки, не шукаючи найближчий банкомат. За інформацією корпорації АТБ, покупці можуть зняти до 6 000 гривень за одну операцію. Скористатися послугою можна з картки будь-якого банку, якщо банк-емітент підтримує таку можливість.

Водночас отримати готівку без покупки не вийде. Для цього потрібно придбати хоча б один товар і розрахуватися за нього карткою. Мінімальна сума покупки може залежати від умов конкретної торговельної точки.

Щоб скористатися послугою, покупцеві потрібно:

вибрати товари та підійти з ними до каси;

повідомити касира, що потрібно зняти готівку, і назвати бажану суму;

оплатити покупку та підтвердити операцію за допомогою PIN-коду або підтримуваного способу безконтактної оплати;

отримати готівку та чеки за покупку і видачу грошей.

Отже, фактично покупець оплачує вартість товарів і додатково отримує потрібну суму готівкою зі свого карткового рахунку.

Чи є комісія за зняття грошей в АТБ

Окремої комісії з боку торговельної мережі за послугу зняття готівки немає. Однак це не означає, що операція завжди буде безкоштовною для власника картки.

Як пояснюють у ПриватБанку, за видачу готівки на касі може стягуватися комісія відповідно до тарифів банку, який випустив картку. Наприклад, для деяких карток ПриватБанку зняття власних коштів передбачає комісію 1%, тоді як для картки для виплат вона становить 0%. Якщо використовуються кредитні кошти, тариф може бути вищим. Тому перед проведенням операції варто перевірити умови обслуговування своєї картки. Це особливо важливо, якщо плануєте отримати значну суму.

Зверніть увагу! Також потрібно враховувати, що касир може відмовити у видачі грошей, якщо в касі недостатньо готівки або виникли технічні проблеми. Крім того, фактична можливість проведення операції залежить від підтримки відповідного сервісу банком, який видав картку.

Таким чином, АТБ може стати альтернативою банкомату, якщо терміново потрібна готівка. Максимальна сума зняття становить 6 000 гривень за одну операцію, але перед покупкою краще уточнити в касира, чи доступна послуга та чи є необхідна сума.

Нещодавно ми писали, що регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку – значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта.