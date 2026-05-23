Чому українцям може бути невигідно знімати готівку – де "ховаються" зайві витрати

Попри стрімкий розвиток безготівкових платежів, багато українців і далі регулярно користуються готівкою. Однак інколи це може коштувати дорожче, ніж здається на перший погляд.

Коли користуватися готівкою невигідно?

Комісії банків, використання кредитних грошей і втрата кешбеку здатні непомітно збільшити ваші витрати. Про які нюанси варто знати клієнтам банків в Україні – розбирався 24 Канал.

Користування готівкою може бути невигідним уже на етапі її зняття, особливо якщо людина користується "чужим" банкоматом.

Часто банки дозволяють безплатно знімати кошти лише у власній мережі, тоді як за операцію через банкомат іншої фінустанови стягують комісію. Її розмір може бути фіксованим або ж складатися з відсотка від суми та додаткової плати за саму операцію.

Також варто бути уважними за кордоном – через подвійну конвертацію валюти, додаткові комісії та невигідний курс обміну.

Окрім того, додатковими витратами часто супроводжується зняття готівки з кредитної картки. Багато банків скасовують пільговий період для таких операцій або ж нараховують комісію. Наприклад:

у monobank – 4%;

у "Приват Банку" тариф диференційований залежно від суми, але від 1 тисячі гривень – також складає 4%;

але в Ощадбанку – віднедавна безплатно тощо.

Що ще варто знати про зняття готівки?

Спеціалісти платформи Нацбанку "Гаразд" радять негайно заблокувати банківську картку, якщо ви:

знімали готівку й залишили платіжну картку в банкоматі;

отримали сповіщення про операції, яких не здійснювали.

Можна скористатися онлайн-банкінгом, звернутися до контакт-центру або ж найближчого відділення. Ба більше, таку функцію пропонують навіть деякі банкомати по Україні.