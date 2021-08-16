Знову найбагатший: Ілон Маск очолив рейтинг мільярдерів Bloomberg

Мільярдер Ілон Маск поповнив свої статки після росту акцій його компанії Tesla. Це дозволило йому піднятися на перше місце у рейтингу багатіїв.

Статки Маска 16 серпня

У четвер, 12 серпня, Ілон Маск збагатився на 3,52 мільярда доларів. Станом на 16 серпня він продовжує лідирувати у рейтингу Blloomberg зі статками 195 мільярдів доларів.

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А от в альтернативному рейтингу від Forbes Ілон Маск поступається одразу двом суперниками – Джеффу Безосу та Бернару Арно. Forbes оцінює статки Маска в 186,8 мільярда доларів.

Що принесло багатство Маску

Статки мільярдерів фактично прив'язані до акцій їхній компаній. Тож часто зміна у рейтингу багатіїв є прямим наслідком падіння чи росту тих чи інших акцій.

Компанія Tesla, засновником якої є Ілон Маск, демонструє хороші результати для своїх інвесторів. За останній місяць вони зросли на 11,25%, за даними Libertex.



Акції Tesla протягом останнього місяця / Графік Libertex

Tesla заявила про амбітні плани компанії щороку збільшувати кількість поставок на 50%.

Водночас акції компанії Amazon Джеффа Безоса, який є на другому місці у рейтингу Bloomberg та Forbes, протягом останнього місяця приносили збитки. Вони впали на 7,8%.



Акції Amazon протягом останнього місяця / Графік Libertex

Статки Ілона Маска: коротко