Состояние Маска 16 августа

В четверг, 12 августа, Маск обогатился на 3,52 миллиарда долларов. По состоянию на 16 августа он продолжает лидировать в рейтинге Blloomberg с состоянием 195 миллиардов долларов .

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А вот в альтернативном рейтинге от Forbes Маск уступает сразу двум соперниками – Джеффу Безосу и Бернару Арно. Forbes оценивает состояние Маска в 186,8 миллиарда долларов .

Что принесло богатство Маску

Состояние миллиардеров фактически привязаны к акциям их компаний. Поэтому часто изменение в рейтинге богачей является прямым следствием падения или роста тех или иных акций.

Компания Tesla , основателем которой является Маск, демонстрирует хорошие результаты для своих инвесторов. За последний месяц они выросли на 11,25%, по данным Libertex.



Акции Tesla в течение последнего месяца / График Libertex

Интересно! Tesla заявила об амбициозных планах компании ежегодно увеличивать количество поставок на 50%.

В то же время акции компании Amazon Джефф Безос, который есть на втором месте в рейтинге Bloomberg и Forbes, за последний месяц приносили убытки. Они упали на 7,8%.



Акции Amazon за последний месяц / График Libertex

Состояние Илона Маска: коротко