Состояние Маска 16 августа
В четверг, 12 августа, Маск обогатился на 3,52 миллиарда долларов. По состоянию на 16 августа он продолжает лидировать в рейтинге Blloomberg с состоянием 195 миллиардов долларов.
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А вот в альтернативном рейтинге от Forbes Маск уступает сразу двум соперниками – Джеффу Безосу и Бернару Арно. Forbes оценивает состояние Маска в 186,8 миллиарда долларов.
Что принесло богатство Маску
Состояние миллиардеров фактически привязаны к акциям их компаний. Поэтому часто изменение в рейтинге богачей является прямым следствием падения или роста тех или иных акций.
Компания Tesla, основателем которой является Маск, демонстрирует хорошие результаты для своих инвесторов. За последний месяц они выросли на 11,25%, по данным Libertex.
Акции Tesla в течение последнего месяца / График Libertex
В то же время акции компании Amazon Джефф Безос, который есть на втором месте в рейтинге Bloomberg и Forbes, за последний месяц приносили убытки. Они упали на 7,8%.
Акции Amazon за последний месяц / График Libertex
Состояние Илона Маска: коротко
- В феврале 2020 года Маск владел 20% акций Tesla. Они составляют основу его состояния. Еще часть лежит в его другой компании – SpaceX.
- Несмотря на первенство в рейтингах, в 2020 году The Wall Street Journal присвоил Маску статус "бедного миллиардера планеты". У него было так мало ликвидных денег, что ему приходилось их занимать.
- В феврале 2020 предприниматель был должен банкам Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank of America более 500 миллионов долларов.