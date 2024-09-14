Головні ознаки зношених купюр: чіткий перелік від НБУ

Існують ситуації, коли банки та обмінники можуть не приймати банкноти для обміну від клієнтів. Для прикладу, фінансові установи мають право відмовитися від зношених банкнот.

Що таке зношені купюри і що з ними робити

Національний банк України визначив ключові ознаки зношених банкнот іноземних валют. Ці банкноти фінансові установи мають приймати виключно на інкасо – це одержання банком грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок.

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Важливо підмітити, що фінансові установи в Україні за здійснення операцій інкасо стягують з клієнтів комісії, які визначають самостійно. Нацбанк наголошує, що банки та обмінники зобов'язані розмістити в касі чіткий перелік ознак значно зношених банкнот, а також тарифи для інкасо.

Актуально! Не всі банки в Україні надають послугу інкасо своїм клієнтам. Тому важливо з'ясувати, до яких кредиторів варто звертатися у рази виникнення такої потреби.

До значно зношених або пошкоджених купюр іноземних валют відносять такі:

Розрізані або розірвані банкноти на частини;

Купюри із пошкодженими елементами дизайну та захисту;

Банкноти зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

Обпалені, пропалені, трухлі купюри;

Банкноти з очевидними друкарськими недоліками;

Наявні загальні або локальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

До теми! Центробанк влітку 2023 року ухвалив низку важливих рішень, аби врегулювати будь-які непорозуміння, які виникали під час здійснення операцій з обміну валют в Україні. Зокрема, НБУ вживав заходів, щоб мінімізувати вплив людського фактора під час визначення ступеня зношеності купюр.

Підмітимо, що в Україні скасували термін "незначно зношені банкноти". Відповідне рішення ухвалив український регулятор. Крім того, з всіма іншими купюрами іноземних валют фінансові установи мають проводити усі дозволені операції. Номінал та рік емісії купюр абсолютно не впливають на ситуацію під час обміну.