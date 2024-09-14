Что такое изношенные купюры и что с ними делать

Национальный банк Украины определил ключевые признаки изношенных банкнот иностранных валют. Эти банкноты финансовые учреждения должны принимать исключительно на инкассо – это получение банком денег по поручению клиента и зачисление этих денег на его банковский счет.

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Важно подметить, что финансовые учреждения в Украине за осуществление операций инкассо взимают с клиентов комиссии, которые определяют самостоятельно. Нацбанк отмечает, что банки и обменники обязаны разместить в кассе четкий перечень признаков значительно изношенных банкнот, а также тарифы для инкассо.

Актуально! Не все банки в Украине предоставляют услугу инкассо своим клиентам. Поэтому важно выяснить, к каким кредиторам стоит обращаться в разы возникновения такой потребности.

К значительно изношенным или поврежденным купюрам иностранных валют относят такие:

Разрезанные или разорванные банкноты на части;

Купюры с поврежденными элементами дизайна и защиты;

Банкноты с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

Обожженные, прожженные, трухлые купюры;

Банкноты с очевидными типографскими недостатками;

Имеющиеся общие или локальные загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).

К теме! Центробанк летом 2023 года принял ряд важных решений, чтобы урегулировать любые недоразумения, которые возникали при осуществлении операций по обмену валют в Украине. В частности, НБУ принимал меры, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора при определении степени изношенности купюр.

Подметим, что в Украине отменили термин "незначительно изношенные банкноты". Соответствующее решение принял украинский регулятор. Кроме того, со всеми другими купюрами иностранных валют финансовые учреждения должны проводить все разрешенные операции. Номинал и год эмиссии купюр абсолютно не влияют на ситуацию при обмене.