Зношені долари та євро: чи можна обміняти пошкоджену готівку в Україні

Іноземна готівка зношується з часом, адже навіть під час зберігання банкноти можна пошкодити. Це викликає питання – чи можна обміняти такі купюри в Україні й на яких умовах.

Що робити з пошкодженою іноземною валютою?

Для таких випадків існує спеціальна процедура – інкасо. Детальніше правила обміну іноземної готівки пояснили в Нацбанку.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження (незалежно від її року випуску) клієнту можуть запропонувати операцію інкасо.

Здійснюють її уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом. Йому надсилають прийняту готівку – для обміну й отримання придатних до обігу банкнот.

Зверніть увагу! Ступінь зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн і не підлягає регулюванню Нацбанку України.

Відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки стягують згідно з установленими ними тарифами. Інформація про них має бути розміщена в доступному для клієнта місці.

До слова, через війну логістика стала складнішою й дорожчою, тож банки поступово підвищували комісії за інкасо.

Які купюри підлягають інкасо?

Розірвані або розрізані на частини;

із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

зі зміненим первісним кольором паперу чи зображень;

із локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, включаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають явні друкарські недоліки.

Окрім того, Нацбанк не встановлює конкретних строків обміну прийнятих на інкасо банкнот. Сама процедура може тривати по-різному залежно від установи, тому терміни варто уточнювати безпосередньо в банку.

Які купюри ще можна використовувати?