Зношені долари та євро: чи можна обміняти пошкоджену готівку в Україні
- Обмін значно зношених або пошкоджених іноземних банкнот в Україні здійснюють через процедуру інкасо.
- Комісію за інкасо банки стягують згідно з їхніми тарифами, а терміни обміну можуть різнитися залежно від установи.
Іноземна готівка зношується з часом, адже навіть під час зберігання банкноти можна пошкодити. Це викликає питання – чи можна обміняти такі купюри в Україні й на яких умовах.
Що робити з пошкодженою іноземною валютою?
Для таких випадків існує спеціальна процедура – інкасо. Детальніше правила обміну іноземної готівки пояснили в Нацбанку.
Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження (незалежно від її року випуску) клієнту можуть запропонувати операцію інкасо.
Здійснюють її уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом. Йому надсилають прийняту готівку – для обміну й отримання придатних до обігу банкнот.
Зверніть увагу! Ступінь зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн і не підлягає регулюванню Нацбанку України.
Відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки стягують згідно з установленими ними тарифами. Інформація про них має бути розміщена в доступному для клієнта місці.
До слова, через війну логістика стала складнішою й дорожчою, тож банки поступово підвищували комісії за інкасо.
Які купюри підлягають інкасо?
- Розірвані або розрізані на частини;
- із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
- зі зміненим первісним кольором паперу чи зображень;
- із локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
- із загальними забрудненнями, включаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
- обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
- мають явні друкарські недоліки.
Окрім того, Нацбанк не встановлює конкретних строків обміну прийнятих на інкасо банкнот. Сама процедура може тривати по-різному залежно від установи, тому терміни варто уточнювати безпосередньо в банку.
Які купюри ще можна використовувати?
В Україні валютно-обмінні операції повинні здійснюватися з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених.
Банкам та небанківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.