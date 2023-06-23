Унеможливлення спекуляцій та штрафи: Нацбанк назвав головні вимоги до обміну іноземних валют

Нацбанк ухвалив низку важливих рішень після виявлення проблеми з обміном іноземних валют в Україні. Зокрема, регулятор спрямував свої дії на унеможливлення різних спекуляцій на ринку.

Ще одна ціль нововведень Нацбанку – це врегулювання непорозумінь, які можуть виникнути під час обмінно-валютних операцій, а також звести нанівець людський фактор під час оцінки зношеності банкнот.

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Правила обміну іноземних валют від НБУ

Перш за все у Нацбанку скасували перелік ознак незначно зношених банкнот у відповідних нормативних документах. Тож, усі купюри іноземних валют, справжність яких підтвердили, зобов'язані приймати для обміну. Є лише два винятки:

Значно зношені банкноти;

Пошкоджені банкноти.

Також НБУ ухвалив рішення про заборону відмовляти клієнтам в обміні іноземних валют, які вони відповідають дизайну та мають усі елементи захисту згідно з оцінкою іноземних центральних банків.

Крім того, усім установа, які мають право на проведення обмінно-валютних операцій, не можна вказувати номінал та рік емісії банкнот іноземної валюти, яка визнана законним платіжним засобом регулятором відповідної країни. Зокрема, США визнають дійсними усі купюри долара, які випущені після 1914 року. Ба більше, у Нацбанку наголосили, що жодних подібних обмежень регулятор не визначав.

Відповідальність за порушення

Глава Податкового комітету у парламенті Данило Гетманцев також прокоментував ситуацію з обміном валют в Україні. Зокрема, український чиновник попередив банки та небанківські установи, що надто прискіплива увага до "цяточок" на банкнотах може їм дорого коштувати.

Якщо банки та небанківські установи, які мають ліцензію для проведення обмінно-валютних операцій в Україні, й надалі будуть порушувати вище згадані вимоги, то їх будуть розцінювати не лише як недотримання офіційних правил від НБУ, але і як потенційну шахрайську діяльність.

Далі – більше! НБУ запровадив посилений контроль щодо ймовірних порушень під час обміну іноземних валют, а також буде притягувати до відповідальності у разі виявлення таких. Йдеться про штрафи.

Максимально банки будуть зобов'язані оплатити штраф у розмірі 400 тисяч гривень. До того ж розглядають можливість збільшення суми у разі виявлення суттєвих порушень. Тоді як для небанківських фінансових установ штраф відповідатиме до 5% від розміру власного капіталу установи.