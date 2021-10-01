Засновник та генеральний директор криптофонду Galaxy Digital Майкл Новограц є не лише давнім прихильником віртуальних грошей, але й закликав інвесторів не звертати увагу на щоденні коливання вартості біткойна. За його словами, їм варто зосередитися на глобальній картині.

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Новограц робить ставку на біткойн

Майкл Новограц зазначив, що основою шаленства навколо біткойна є його технологія. Проте він додав, що криптопростір представляє абсолютно нову ідентичність інвесторів, а не просто погоню за прибутком. Ставка на біткойн – це віра у фундаментальну зміну того, як працюють гроші у сучасному світі.

Бульбашки та манії виникають навколо тих речей, які фундаментально змінюють спосіб нашого мислення,

– додав бізнесмен.

З початку 2021 року біткойн виріс в ціні на 45%, а за останні 12 місяців на 300%. Станом на 1 жовтня, ціна біткойна становить 46 928 доларів за монету, ринкова капіталізація – 897,2 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Новограц очікує, що через 10 років вартість біткойна зросте до понад 500 тисяч доларів за монету. Він також переконаний, що 75% цифрових монет, які зараз існують, навряд чи доживуть до наступного десятиліття.

Актуальна вартість біткойна / Інфографіка CoinDesk

Попри те, що криптопростір заповнений "голодними" інвесторами та безліччю можливостей зробити так, що гроші почали працювати, є одне питання, яке хвилює усіх: регулювання цієї галузі. Перш за все досі незрозуміло, який саме регуляторний орган буде займатися цим питанням. Частково така ситуація виникла через те, що дося неясно до якої категорії відносити криптовалюти:

валюта,

цінні папери.

Новограц додав, що регулювання може бути певною мірою корисним, проте він наполягає на важливості свободи для появи інновацій.