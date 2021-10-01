Основатель и генеральный директор криптофонда Galaxy Digital Майкл Новограц является не только давним сторонником виртуальных денег, но и призвал инвесторов не обращать внимание на ежедневные колебания стоимости биткоина. По его словам, им следует сосредоточиться на глобальной картине.

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Новограц делает ставку на биткоин

Майкл Новограц отметил, что основой сумасшествия вокруг биткоина является его технология. Однако он добавил, что криптопространство представляет совершенно новую идентичность инвесторов, а не просто погоню за прибылью. Ставка на биткоин – это вера в фундаментальное изменение того, как работают деньги в современном мире.

Пузыри и мании возникают вокруг тех вещей, которые фундаментально меняют способ нашего мышления,

– добавил бизнесмен.

С начала 2021 года биткоин вырос в цене на 45% , а за последние 12 месяцев на 300% . По состоянию на 1 октября, цена биткоина составляет 46 928 долларов за монету, рыночная капитализация 897,2 миллиарда долларов, информирует CoinDesk. Новограц ожидает, что через 10 лет стоимость биткоина возрастет до более 500 тысяч долларов за монету. Он также убежден, что 75% цифровых монет, которые сейчас существуют, вряд ли доживут до следующего десятилетия.

Актуальная стоимость биткоина / Инфографика CoinDesk

Несмотря на то, что криптопространство заполнено "голодными" инвесторами и множеством возможностей сделать так, что деньги начали работать, есть один вопрос, который волнует всех: регулирование этой отрасли. Прежде всего до сих пор непонятно какой именно регуляторный орган будет заниматься этим вопросом. Отчасти такая ситуация возникла из-за того, что неясно к какой категории относить криптовалюты:

валюта,

ценные бумаги.