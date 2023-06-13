Долар продовжує слабшати: ключові зміни на ринку валют

Долар втрачає позиції на ринку напередодні публікації важливих даних у США. Також важливим фактором залишається американський центральний банк. Про головні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Основні зміни на ринку для долара

Під час торгів у вівторок, 13 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,24. Котирування впали на 0,40%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,21 до 103,62.

Цікаво США посилюють тиск на ринок криптовалют: як це може змінити галузь

Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Що відбувається на ринку

Експерти з компанії MPS очікують, що долар США може впасти нащодо інших валют у другій половині 2023 року.

Долар продовжує втрачати позиції на ринку напередодні оприлюднення критично важливих даних про інфляцію у США. Крім того, Федеральний резерв має почати дводенне засідання, під час якого, зокрема, будуть ухвалювати рішення щодо базової ставки, пише CNBC.

Динаміка інших валют:

Євро подорожчало на 0,5% проти долара США. Водночас трейдери зосередили увагу на рішенні Європейського центрального банку;

проти долара США. Водночас трейдери зосередили увагу на рішенні Європейського центрального банку; Британський фунт зміцнив позиції на ринку на 0,45% після досягнення максимального рівня за місяць у понеділок. Ця валюта виграє від заяв представників Банку Англії, що ставку може зростати у майбутньому, адже інфляція все ще залишається серйозним викликом.

Нагадаємо, що за минулий тиждень Індекс долара США втратив 0,5%. Це стало найбільшим спадом за тиждень з середини квітня. Згідно одного з прогнозів, шанси підвищення ставки у червні 2023 року оцінюють приблизно у 30%.