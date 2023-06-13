Основные изменения на рынке для доллара

В ходе торгов во вторник, 13 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,24. Котировки упали на 0,40%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,21 до 103,62.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

К теме! Эксперты из компании MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по другим валютам во второй половине 2023 года.

Что происходит на рынке

Доллар продолжает терять позиции на рынке в преддверии обнародования критически важных данных об инфляции в США. Кроме того, Федеральный резерв должен начать двухдневное заседание, в ходе которого, в частности, будут приниматься решения по базовой ставке. CNBC.

Динамика других валют:

Евро подорожало на 0,5% против доллара США. В то же время, трейдеры сосредоточили внимание на решении Европейского центрального банка;

против доллара США. В то же время, трейдеры сосредоточили внимание на решении Европейского центрального банка; Британский фунт укрепил позиции на рынке 0,45% после достижения максимального уровня через месяц в понедельник. Эта валюта выигрывает от заявлений представителей Банка Англии, что ставка может расти в будущем, ведь инфляция все еще остается серьезным вызовом.

Напомним, что за прошлую неделю Индекс доллара США потерял 0,5%. Это стало самым большим спадом через неделю с середины апреля. Согласно одному из прогнозов, шансы повышения ставки в июне 2023 года оценивают примерно в 30%.