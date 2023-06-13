Основные изменения на рынке для доллара
В ходе торгов во вторник, 13 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,24. Котировки упали на 0,40%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,21 до 103,62.
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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Максимально индекс рос до 114,78. Это его рекордное значение за 20 лет;
- Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.
Что происходит на рынке
Доллар продолжает терять позиции на рынке в преддверии обнародования критически важных данных об инфляции в США. Кроме того, Федеральный резерв должен начать двухдневное заседание, в ходе которого, в частности, будут приниматься решения по базовой ставке. CNBC.
Динамика других валют:
- Евро подорожало на 0,5% против доллара США. В то же время, трейдеры сосредоточили внимание на решении Европейского центрального банка;
- Британский фунт укрепил позиции на рынке 0,45% после достижения максимального уровня через месяц в понедельник. Эта валюта выигрывает от заявлений представителей Банка Англии, что ставка может расти в будущем, ведь инфляция все еще остается серьезным вызовом.
Напомним, что за прошлую неделю Индекс доллара США потерял 0,5%. Это стало самым большим спадом через неделю с середины апреля. Согласно одному из прогнозов, шансы повышения ставки в июне 2023 года оценивают примерно в 30%.