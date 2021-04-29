Після розлучення з Маккензі у 2019 році Джефф Безос втратив частину статків, адже пакет його акції в компанії Amazon скоротився з 16% до 12%. Та він все одно залишився найбагатшою людиною світу.

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Скільки заробляє Джефф Безос

Власний капітал мільярдера збільшився на 75 мільярдів доларів у 2020 році. Це означає, що він заробляв:

205 мільйонів доларів на день;

8,6 мільйона доларів на годину;

близько 2400 доларів на секунду.

Ці гроші Безос заробив завдяки зростанню акцій його компанії Amazon. Цікаво, що в офісі мільярдер проводить не так вже й багато часу: приходить о 10 ранку, а о 17:00 вже йде.

Що Джефф Безос робить з грошима

Інвестиції

Попри те, що Безос – найбагатший у світі, він продовжує нарощувати свій капітал і для цього інвестує в різні компанії Зазвичай це технологічні стартапи або біотехнологічні компанії. Безос також скуповує нерухомість.

Космос

Значну частину своїх статків Безос готовий витрачати на дослідження космосу. У нього є власна компанія Blue Origin, яка є прямим конкурентом SpaceX Ілона Маска. Нещодавно вони боролися за контракт з NASA.



Компанія Джеффа Безоса / Фото фейсбук Blue Origin

Благодійність

Безос активно займається благодійництвом.

У 2018 році він створив фонд "Перший день" та пообіцяв пожертвувати 2 мільярди доларів на підтримку бездомних та покращення якості початкової освіти в бідних кварталах.

на підтримку бездомних та покращення якості початкової освіти в бідних кварталах. У 2020 році він запустив Фонд Землі Безос як ініціативу для боротьби зі зміною клімату, взявши на себе 10 мільярдів доларів.

Скільки часу знадобилося б, щоб Джефф Безос витратив свої гроші

Припустимо, що Джефф Безос розпродав всі свої акції та інші активи і перестав заробляти гроші, маючи 201 мільярд доларів, за даними Forbes.

Якщо він витрачатиме 1 мільйон доларів щодня, то цих грошей йому вистачить на 550 років.

Що можна придбати за 1 мільйон доларів:

Квартиру на Манхеттені у Нью-Йорку;

Власний острів;

Спорткар Jaguar C-X75;

Картину Jeune Femme a L’Ombrelle ("Молода леді з парасолькою") Огюста Ренуара;

Намисто імператриці Мікімото.

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